Amazon Freevee: So funktioniert der kostenlose Streamingdienst

Seit dem 1. August ist der kostenlose Streamingdienst Amazon Freevee auch in Deutschland nutzbar. Alles über den kleinen Bruder von Amazon Prime, der viele Unterschiede aufweist.

Für Amazon Freevee ist in Deutschland der Startschuss gefallen. Seit dem 1. August ist Amazon nun auch in Deutschland mit seinem kostenlosen Streamingdienst vertreten. Nach den USA und Großbritannien ist Deutschland erst das dritte Land, welches das Angebot des US-Konzerns erreicht. Es reiht sich in viele weitere Streamingdienst ein, die im Jahr 2022 ihr Debüt auf dem deutschen Markt feiern. Die Konkurrenz ist mit Discovery+, Paramount+ und Peacock groß, doch das spannende Konzept von Amazon Freevee sticht heraus.

Finanziert mit Werbung: Was ist Amazon Freevee?

In den USA und Großbritannien hat sich Amazon Freevee bereits erfolgreich etabliert. Der Streamingdienst wurde im Januar 2019 von Amazon ins Leben gerufen. Der Onlineversandhändler tritt mit Amazon Prime Video längst als als Streaminganbieter in Erscheinung. Der jüngere Streamingdienst unterscheidet sich nun aber grundlegend von Prime Video, da Filme und Serien ohne zusätzliche Kosten gestreamt werden können. Stattdessen werden die Inhalte mit Werbeunterbrechungen präsentiert.

"Wir bieten Nutzern ein Angebot an, das sie typischerweise hinter einer Paywall erwarten würden", sagte ein Amazon-Sprecher der dpa. Demnach werde bei Amazon Freevee ein Mix aus externen Serien und Filmen und eigenen Produktionen zu sehen sein. Dabei sind laut Ryan Pirozzi, dem Co-Head von Freevee, in Deutschland nicht mehr als neun Minuten Werbung pro Stunde zu erwarten. Das stelle "signifikant weniger Werbung" dar, wie es im traditionellen Fernsehen der Fall ist. Perspektivisch sind lineare TV-Kanäle geplant. Seit dem 1. August sind die Inhalte nun auch in Deutschland verfügbar, Österreich soll als ein weiteres europäisches Land bald folgen.

Was ist der Unterschied zwischen Amazon Prime Video und Amazon Freevee?

Zunächst einmal zu den Gemeinsamkeiten: Freevee und Prime Video gehören beide zu Amazon. Außerdem haben die Streamingdienste Serien, Shows und Filme in ihrem Portfolio. Das Bezahlmodell stellt aber den ganz großen Unterschied dar.

Wer das Angebot von Amazon Prime nutzen will, der muss ein Abonnement abschließen. Der erste Monat kann dabei noch gratis wahrgenommen werden, dann kostet das Abo im Monat 7,99 Euro. In naher Zukunft wird das Prime-Abo teurer und es fallen 8,99 Euro für die Mitgliedschaft an.

Die Nutzung von Freevee ist hingegen völlig kostenlos. Der Streamingdienst finanziert sich durch Werbung. Es muss also kein Geld gezahlt werden, um die verschiedenen Inhalte und Channels von Freevee ansehen zu können, womit der Dienst eher mit YouTube als mit Amazon Prime zu vergleichen ist. Ein YouTube für Serien und Filme.

Amazon Freevee: App und Download – wo ist das Angebot zu finden?

Amazon Freevee stellt einen eigenständigen Streamingdienst dar, der generell auch über eine App verfügt. In Deutschland ist das Angebot zunächst aber über amazon.de erreichbar. Dort findet sich ein eigener "freevee"-Channel. Derartige Channels finden sich bei Amazon normalerweise als ergänzende Abos für Prime-Kunden, doch die Inhalte von Freevee können kostenlos abgerufen werden, ganz ohne einen Amazon-Account oder ein Prime-Abo.

Filme und Serien: Welche Inhalte sind bei Amazon Freevee zu sehen?

Das Angebot von Amazon Freevee glänzt mit einer großen Vielfalt. Diese setzt sich aus Serien, Filmen und TV-Formaten zusammen, wie man das von Amazon Prime, aber auch Streamingdiensten wie Netflix kennt. Wichtig ist dabei ein Lizenz-Deal von Amazon mit dem Produktionsstudio Universal Pictures. Durch diesen können Blockbuster bereitgestellt werden. Beispielsweise ist der Film "Fast & Furious 9" angekündigt. Im filmischen Angebot finden sich beispielsweise "Still Alice", "The Founder", "Mid90s" und "Nightcrawler". Bei Freevee sind außerdem einige Serien-Highlights verfügbar:

Person of Interest

The Night Manager

Penny Dreadful

Parks and Recreations

Gleichzeitig sind bei Freevee einige Amazon-Eigenproduktionen zu sehen. Darunter sind ebenfalls Serien-Highlights wie die Krimi-Serie "Sprung" und "Bosch: Legacy". Zu bekannten Doku-Serien zählen beispielsweise die folgenden:

Moment of Truth

Bug Out

Luky Bran: My Dirt Road Diary

UNINTERRUPTED Top Class: The Life and Times of the Sierra Canyon Trailblazers

In naher Zukunft sollen bei Amazon Freevee auch beliebte TV-Formate wie "Judy Justice" und "Hell's Kitchen" zu sehen sein. Amazon verriet außerdem per Pressemitteilung, dass der US-Konzern die Eigenproduktionen im Jahr 2022 um 70 Prozent steigern will. Bei Amazon Freevee dürfte das Angebot also in Zukunft noch deutlich vielfältiger werden.