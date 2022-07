Prime-Abo wird teurer: So viel müssen Amazon-Kunden bald blechen

Nicht nur die Produkte kosten mehr, sondern in Zukunft auch die Lieferung: Amazon erhöht die Preise für eine Prime-Mitgliedschaft. Die Änderung tritt im September in Kraft.

Die breite Produktpalette von Amazon ist längst von den steigenden Kosten betroffen – nun wird es für die Kunden auch teurer, sich die Produkte nach Hause liefern zu lassen. Der Onlineversandhändler erhöht die Kosten für das Amazon-Prime-Abo in Deutschland. Das gab der US-Konzern am Dienstag bekannt. In einer Mitteilung begründete Amazon den Schritt mit "generellen und wesentlichen Kostenänderungen aufgrund von Inflation, die auf von uns nicht beeinflussbaren äußeren Umständen beruhen."

Amazon erhöht Kosten für Prime-Abo in Deutschland

Das Abo-Angebot Amazon Prime wird in Zukunft 8,99 Euro im Monat kosten. Bislang wurde für Kunden in Deutschland ein monatlicher Betrag von 7,99 Euro fällig. Wer ein Jahresabo abschließen will, der muss nun eine Zahlung von 89,90 Euro statt zuvor 69 Euro leisten.

Laut Amazon gelten die Änderungen frühestens bei Zahlungen, die am oder nach dem 15. September 2022 fällig werden. Der größte Onlinehändler der Welt sprach in seiner Mitteilung am Dienstag davon, dass es sich um die erste Anhebung bei Amazon Prime in Deutschland seit dem Jahr 2017 handelt. Auch wies Amazon darauf hin, dass das Angebot rund um das Videostreaming auf der Plattform ausgebaut wurde.

Durch das Prime-Abo können Amazon-Kunden unter anderem Filme, Serien und Musik streamen. Außerdem erfolgt die Lieferung von bestellten Produkten schneller und es fallen keine Lieferkosten an.

