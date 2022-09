Können Amazon-Retouren bald unverpackt verschickt werden?

Amazon will seinen Kunden das Zurückschicken von bestellter Ware erleichtern. Ab dem 10. Oktober sollen Retouren mit der DHL unverpackt zurückgeschickt werden können.

Wer seine Amazon-Bestellung zurückschicken möchte, hat es wohl bald noch leichter. Die Ware muss künftig für die Retoure nicht mehr verpackt werden und kann in der normalen Produktverpackung bei der DHL abgegeben werden. Auch ein ausgedruckter Paketschein ist nicht nötig.

Amazon-Retoure unverpackt bei DHL abgeben: So geht es

Gibt der Amazon-Kunde die unverpackte Ware im Paketshop ab, wird sie dort in eine Papiertasche gesteckt und ein Label aufgeklebt. Für den Labeldruck erhält der Kunde von Amazon einen QR-Code, der im DHL-Shop vorgezeigt werden muss. Die Retouren in den Papiertaschen sollen bis zu sieben Tage lang in den Paketshops gesammelt und dann an das Amazon-Retourencenter zurückgeschickt werden. Das berichtet Paket.da unter Berufung auf intern verschickte Benachrichtigungen für DHL-Filialbetreiber.

Die Pläne sollen ab dem 10. Oktober umgesetzt werden. Eine offizielle Bekanntgabe ist erst kurz vor diesem Termin geplant, weil die Filialen erst entsprechend ausgestattet werden müssen.

Video: dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten

Unverpackte Amazon-Retoure: Offene Fragen

Es gibt allerdings noch offene Fragen. Die Informationen von Paket.da beziehen sich vor allem auf die Abläufe in den Paketshops. Es geht aber nicht daraus hervor, wann eine Retoure als eingegangen betrachtet wird. Das ist wichtig, wenn es um die Erstattung des Kaufpreises geht. Für Kunden wäre dementsprechend interessant, ob die Ware bereits bei der Abgabe in der Filiale oder erst bei der Ankunft im Amazonlager als eingegangen gilt.

Zudem sollen wohl nicht alle Produkte unverpackt zurückgeschickt werden können. Ist die Ware zu groß oder zu schwer für die Versandtasche, wird Amazon wohl eine klassische Rücksendung mit einer zusätzlichen Umverpackung verlangen. Gleiches gilt für stoßempfindliche oder zerbrechliche Produkte.

Amazon-Retoure kann bereits unverpackt bei UPS abgegeben werden

Ganz neu ist dieser Ansatz nicht. Bereits seit mehreren Jahren bietet Amazon den Service zusammen mit manchen UPS-Paketshops an. Dabei ist der Ablauf ähnlich wie er bei der DHL sein soll. Die Produkte werden in Versandtaschen gepackt und dann an Amazon zurückgeschickt.