Bürgergeld in den Bundesländern: So viel wird bei Ihnen durchschnittlich gezahlt

Von Bundesland zu Bundesland gibt es bei der Höhe des Bürgergelds große Unterschiede. Manche Länder liegen weit über dem Durchschnitt in Deutschland.

Seit Januar 2023 gibt es das Bürgergeld. Mehr als 5 Millionen Menschen in Deutschland beziehen es und die Gründe, warum man sich dafür entscheidet, einen entsprechenden Antrag zu stellen, sind ganz unterschiedlich. Unterschiede gibt es durchaus auch in der Höhe des Bürgergelds - denn diese fällt von Bundesland zu Bundesland anders aus. Dieser Text gibt einen Überblick, wie viel Bürgergeld im Durchschnitt gezahlt wird.

Wieso ist das Bürgergeld in den Bundesländern unterschiedlich hoch?

Die Höhe des Bürgergelds hängt von gleich mehrere Faktoren ab. Allen voran wird sich am Regelsatz orientiert. Dieser richtet sich danach, ob man beispielsweise alleine lebt oder mit Partner, ob Kinder bei einem wohnen oder nicht. Die Unterschiede in den Werten für die jeweiligen Bundesländer ergeben sich auch daraus, da das Jobcenter beim Bürgergeld die Kosten der Unterkunft - also Miete, Nebenkosten und Heizung - berücksichtigt.

Wo kriegt man am meisten Bürgergeld?

Der Blick in die Zahlen der Bundesagentur für Arbeit verrät, dass es in Hamburg (1428 Euro) im Durchschnitt deutschlandweit am meisten Bürgergeld gibt, dicht gefolgt von Berlin (1335) - beide Werte liegen deutlich über dem bundesdeutschen Durchschnitt (1239). Am wenigsten Bürgergeld gibt es übrigens in Mecklenburg-Vorpommern (1072).

Der Anspruch richtet sich auch nach dem sogenannten Bedarfsgemeinschaftstyp, sprich ob es sich um einen Single-Haushalt handelt oder beispielsweise der Partner mit Kindern beim Empfänger lebt. Ist letzteres der Fall, gibt es am meisten Geld. Grund dafür ist der höhere Platzbedarf und damit verbunden eine höhere Miete. In Hamburg bekommen Bürgergeld-Empfänger mit Partner und Kindern durchschnittlich 2546 Euro. Im Vergleich dazu liegt der Wert für beispielsweise Baden-Württemberg bei 2096 - auch hier wird der deutschlandweite Durchschnitt von 2026 Euro übertroffen.

So hoch fällt das Bürgergeld in den Bundesländern aus

Der in dieser Sache aktuellste Monatsbericht der Bundesagentur für Arbeit zeigt, wie hoch das Bürgergeld im Dezember 2023 durchschnittlich für jedes Bundesland ausgefallen ist. Es gibt teils deutliche Unterschiede. Die Werte setzen sich aus den Ansprüchen des Bürgergeldsatzes inklusive Kosten für Miete und Heizung sowie Mehrbedarfen zusammen. Übrigens: Das Jobcenter übernimmt im Zweifelsfall auch andere Kosten wie etwa für den Stellplatz oder für das Deutschlandticket.

Die nachfolgenden Werte sind in Euro:

Deutschland : 1239

: 1239 Westdeutschland : 1260

: 1260 Ostdeutschland : 1171





Baden-Württemberg: 1272

Bayern: 1196

Berlin: 1335

Brandenburg: 1094

Bremen: 1263

Hamburg: 1428

Hessen: 1299

Mecklenburg-Vorpommern: 1072

Niedersachsen: 1236

Nordrhein-Westfalen: 1265

Rheinland-Pfalz: 1207

Saarland: 1225

Sachsen: 1091

Sachsen-Anhalt: 1077

Schleswig-Holstein: 1238

Thüringen: 1099





Bürgergeld für Singles

Deutschland : 962

: 962 Westdeutschland : 968

: 968 Ostdeutschland : 945





Baden-Württemberg: 970

Bayern: 955

Berlin: 1033

Brandenburg: 909

Bremen: 991

Hamburg: 1065

Hessen: 978

Mecklenburg-Vorpommern: 910

Niedersachsen: 956

Nordrhein-Westfalen: 964

Rheinland-Pfalz: 934

Saarland: 951

Sachsen: 903

Sachsen-Anhalt: 903

Schleswig-Holstein: 975

Thüringen: 882





Bürgergeld für Alleinerziehende

Deutschland : 1362

: 1362 Westdeutschland : 1374

: 1374 Ostdeutschland : 1320





Baden-Württemberg: 1388

Bayern: 1289

Berlin: 1552

Brandenburg: 1244

Bremen: 1385

Hamburg: 1641

Hessen: 1414

Mecklenburg-Vorpommern: 1158

Niedersachsen: 1334

Nordrhein-Westfalen: 1385

Rheinland-Pfalz: 1291

Saarland: 1326

Sachsen: 1216

Sachsen-Anhalt: 1168

Schleswig-Holstein: 1341

Thüringen: 1218





Bürgergeld für Partner ohne Kinder

Deutschland : 1325

: 1325 Westdeutschland : 1351

: 1351 Ostdeutschland : 1240





Baden-Württemberg: 1356

Bayern: 1283

Berlin: 1401

Brandenburg: 1156

Bremen: 1355

Hamburg: 1465

Hessen: 1350

Mecklenburg-Vorpommern: 1139

Niedersachsen: 1327

Nordrhein-Westfalen: 1377

Rheinland-Pfalz: 1274

Saarland: 1331

Sachsen: 1174

Sachsen-Anhalt: 1159

Schleswig-Holstein: 1322

Thüringen: 1179





Bürgergeld für Partner mit Kindern

Deutschland : 2026

: 2026 Westdeutschland : 2040

: 2040 Ostdeutschland : 1970