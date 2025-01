Online-Apotheke Redcare profitiert vom E-Rezept

Die Online-Apotheke Redcare Pharmacy (früher Shop Apotheke) hat 2024 stark vom Wachstum mit elektronischen Rezepten in Deutschland profitiert. Der Umsatz legte im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2023 um 32 Prozent auf rund 2,4 Milliarden Euro zu, wie das im MDax notierte Unternehmen am Hauptsitz im niederländischen Sevenum mitteilte. Der Erlös mit rezeptpflichtigen Medikamenten zog um 64 Prozent auf 749 Millionen Euro an.

Hierzulande wächst der Bereich vor allem seit Mitte des Jahres. Über das Jahr gesehen zog der Umsatz von Redcare mit rezeptpflichtigen Medikamenten in Deutschland um 69 Prozent auf 254 Millionen Euro an, wobei sich das Wachstum im Laufe des Jahres deutlich beschleunigt hat. So betrug es im vierten Quartal 142 Prozent.