Apotheken-Streik am 14. Juni: Was passiert am Protesttag?

Am 14. Juni bleiben viele Apotheken in Deutschland geschlossen. Apotheker fühlen sich von der Bundesregierungen übergangen und wollen darauf aufmerksam machen.

Lieferengpässe, Personalnot und eine seit Jahren bestehende Unterfinanzierung – laut der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände (ABDA) übergeht die Bundesregierung immer wieder die Probleme der öffentlichen Apotheken in ihren Gesetzesvorhaben. Um das deutlich zu machen, findet im Juni ein Protesttag vieler deutscher Apotheken statt.

Wann findet der Apotheken-Protesttag statt?

Der Termin des Protesttages ist Mittwoch, der 14. Juni. An diesem Tag werden viele Apotheken in ganz Deutschland geschlossen bleiben, die der ABDA berichtet.

Apotheken-Protesttag: Gibt es an diesem Tag keine Medikamente?

Zwar bleiben am 14. Juni viele Apotheken in Deutschland geschlossen, trotzdem können aber auch an diesem Tag Medikamente bezogen werden. Es werden Notdienstapotheken öffnen.

Warum protestieren Apotheken am 14. Juni?

Mit dem Protesttag reagieren die Apotheker auf gesundheitspolitische Entscheidungen der Bundesregierung. "Für unseren Berufsstand steht fest: Die Bundesregierung hat diesen Protesttag provoziert", erklärt die Präsidentin der ABDA, Gabriele Regina Overwiening. Die Bundesregierung übergehe in ihren Gesetzesvorhaben immer wieder die Probleme der öffentlichen Apotheken. Dadurch würde die Arzneimittelversorgung in Deutschland destabilisiert.

Die ABDA weise seit Monaten immer wieder in persönlichen Gesprächen, Interviews und PR-Kampagnen auf die Lage hin. "Anstatt die flächendeckende Versorgung mit Arzneimitteln über die Apotheken vor Ort zu stabilisieren, wird sie geschwächt. Jeden Tag müssen Apotheken schließen", so Overwiening. Hochschulabsolventinnen und -absolventen könnten sich immer seltener vorstellen, sich selbstständig zu machen – vor allem, weil die wirtschaftliche Perspektive fehle.

"Trotz steigender Kosten und der Inflationsentwicklung haben die Apotheken in den vergangenen zehn Jahren keine Honoraranpassung erhalten. So kann es nicht weitergehen", fügt Dr. Hans-Peter Hubmann, Vorsitzender des Deutschen Apothekerverbandes (DAV), hinzu. Deshalb fordere er Kolleginnen und Kollegen dazu auf, sich am bundesweiten Protesttag zu beteiligen. Sie sollten mit Patientinnen und Patienten ins Gespräch kommen und erklären, warum der Protest der Apotheken die einzige Möglichkeit ist, sich gegenüber der Politik nachhaltig Gehör zu verschaffen. Hubmann fordert Apothekerinnen und Apotheker auf, am Protesttag auch mit Lokalpolitikerinnen und -politikern und mit den Medien zu sprechen.

Protesttag: Was fordern Apotheker?

Die ABDA hat einen 10-Punkte-Forderungskatalog erstellt. Dieser beinhaltet folgende Punkte: