"Wie viel Gehalt stellen Sie sich vor?" – so sollten Sie antworten

Plus Einkommensverhandlungen sind ein heikler Punkt im Bewerbungsverfahren. Wie Sie im Geldpoker mit Arbeitgebervertretern bestehen und was es zu vermeiden gilt.

„Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung zu“: Mit solchen oder ähnlichen Worten enden viele Stellenausschreibungen. Falls nicht, wird spätestens im Vorstellungsgespräch danach gefragt. Doch eine angemessene Gehaltsvorstellung zu formulieren ist gar nicht so leicht, schließlich will man sich weder unter Wert verkaufen noch durch eine überhöhte Forderung ins Abseits befördern.