Versicherungen bezahlen besser als Banken und Berater

Wer Geld verdienen will, der ist mit einem Beruf im Wirtschafts- und Finanzsektor gut bedient. Macht mehr Geld auch zufriedener? Einer Umfrage zufolge ist der Zusammenhang nicht proportional.

Deutschlands Arbeitnehmer verdienen am besten bei Versicherungen, gefolgt von Banken und der Beratungsbranche. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu hervor.

Im Mittel verdienen Arbeitnehmer in der Versicherungsbranche 59.629 Euro im Jahr. Angestellte bei Banken (59.053 Euro) und Beratungen (57.621 Euro) verdienen im Jahr kaum weniger. Das liegt deutlich über dem branchenübergreifenden Durchschnitt von 48.538 Euro. Unternehmen im Sport- und Beauty-Umfeld zahlen laut der Studie die geringsten Gehälter (37.569 Euro).

Banker blicken kritisch auf ihr Gehalt

Die Gehaltszufriedenheit der Arbeitnehmer steigt offenbar nicht proportional zum Gehalt: Während im Versicherungswesen mit 70,1 Prozent sowohl Gehalt als auch Zufriedenheit am höchsten sind, gaben nur 61,4 Prozent der Bankangestellten an, zufrieden zu sein. In der Consultingbranche ist die Zufriedenheit dagegen fast so hoch wie in der Versicherungsbranche (70,0 Prozent).

Am höchsten ist das Durchschnittsgehalt derzeit in Hessen. Hier verdienen die Beschäftigten 4.757 Euro mehr im Jahr als im deutschlandweiten Durchschnitt. Auf Platz zwei und drei lancieren Hamburg (51.355 Euro) sowie Baden-Württemberg (50.966 Euro).

(dpa)