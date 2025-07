Heikler Bierversuch: Astra-Brauerei bringt Pils mit Currygeschmack auf den Markt

In kulinarischen Angelegenheiten gibt es Kombinationen, die füreinander bestimmt sind. Scharf und ölig ist zusammen eine große Sache. Ohne heiß und fettig kommt kein Freibad, das etwas auf sich hält, aus – Stichwort Pommes. Und für viele braucht es zur Currywurst auch ein Bier. Wer es gleichermaßen mit der Wurst und dem Gerstensaft hält, muss sich das in zwei Gefäßen zur Gemüte führen. Bislang. Denn die Astra-Brauerei aus Hamburg ist nun auf die Idee gekommen, dass es auch einen Currydurst geben kann und ist gerade dabei, ein Pils in der Geschmacksrichtung Curryketchup abzufüllen. Mit an Bord ist Gewürzketchup-Hersteller Hela.

Zurecht wird im Pressetext von einer „würzig-wahnsinnigen Liaison“ die Rede. Schmecken soll das Ganze „würzig, leicht rauchig und heimelig-exotisch“. Den Begriff „heimelig-exotisch“ sollten sich übrigens alle Eltern merken, die dem Nachwuchs das Prinzip „Resteessen in der Pfanne“ etwas schmackhafter machen wollen. Besagtes Bier lässt sich derzeit im Set mit einer Tube Ketchup auf der Webseite der Brauerei vorbestellen und soll bis Mitte oder Ende August ausgeliefert werden.

Dabei stellt sich die Frage: Kann das alles sein in puncto Bierversuche? Oder braucht es nicht doch noch weitere, mutige Schritte? In Bayern kombiniert man etwa seit jeher das Weißbier mit der Weißwurst – ist die Zeit also reif für ein Hefeweizen, dem süßer Senf beigemischt ist? Dem widerspricht natürlich (unter anderem) das bayerische Reinheitsgebot. Deswegen ein Vorschlag zur Güte: Wie wäre es mit Chips-Mischung in den Geschmacksrichtungen Weißbier, Goaßnmaß und Radler? Die Zeit scheint reif dafür.