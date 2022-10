Auf dem Holzweg: Darf man im Wald einfach Holz sammeln?

Brennholz ist gefragt und teuer. Da liegt es nahe, selbst im Wald Äste und Zweige zu sammeln. Doch das ist nur unter bestimmten Umständen erlaubt.

Wer einen Holzofen besitzt, könnte in diesem Winter klar im Vorteil sein. Denn angesichts drastisch steigender Preise für Gas und Öl ist Feuerholz eine Alternative, die es ermöglicht, die Zentralheizung erst später im Jahr anzuwerfen – und im Frühjahr eher auszuschalten. So lassen sich Energiekosten sparen. Doch diese Rechnung geht für dieses Jahr möglicherweise nicht mehr auf. „Dieses Jahr noch trockenes Brennholz zu bekommen, ist fast unmöglich“, sagt Gerd Müller, Leiter der Geschäftsstelle des Bundesverbands Brennholz. Denn die Nachfrage nach Brennholz ist angesichts der Energiekrise rapide gestiegen. Der Markt ist praktisch leergefegt, das wenige noch vorhandene Holz wird zu exorbitant hohen Preisen verkauft. Da liegt die Idee nahe, einfach selbst in den Wald zu gehen und dort herumliegende Äste und Zweige zu sammeln, um sie anschließend im heimischen Kamin zu verbrennen. Doch das ist nur unter ganz bestimmten Umständen erlaubt.

Ob das Holzsammeln im Wald erlaubt ist, legen die Landeswaldgesetze der einzelnen Bundesländer beziehungsweise in Bayern die Leseholzverordnung fest. „In den meisten Bundesländern ist das Holzsammeln ohne Genehmigung verboten“, sagt Michaela Rassat, Juristin bei der Ergo Rechtsschutz Leistungs-GmbH. Ausnahmen würden etwa in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern gelten, wo Waldbesucher geringe Mengen auf dem Boden liegender Äste für den Eigenbedarf mitnehmen dürften.

Wer im Wald Holz sammeln will, muss die Erlaubnis des Eigentümers einholen

Eine Genehmigung für das Holzsammeln im Wald, oft auch Holzsammelschein genannt, kann man beim zuständigen Forstamt oder der jeweiligen Gemeinde beantragen. Je nach Laufzeit kostet sie zwischen fünf bis 30 Euro. In der Genehmigung wird allerdings meist eine bestimmte Holzmenge festgelegt, die nicht überschritten werden darf – und für die man beim Förster oder der Gemeinde bezahlen muss. In Privatwäldern wiederum braucht man für das Holzsammeln die Erlaubnis des Eigentümers. Nachts zu sammeln, Äste abzuschneiden oder gar selbst Bäume zu fällen, ist aber in jedem Fall tabu.

In jedem Fall sollten Holzsammler sich vorab über die geltenden Regelungen und die Besitzverhältnisse des jeweiligen Waldstücks informieren. Denn wer sich beim illegalen Sammeln von Zweigen und Ästen erwischen lässt, macht sich strafbar und riskiert harsche Konsequenzen: „Wer ohne Sammelschein Brennmaterial mitnimmt, muss mit einem hohen Bußgeld oder sogar einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen“, warnt Juristin Rassat. Das Problem des Holzdiebstahls habe zuletzt zugenommen, sagt Max Reger von ForstBW, dem größten baden-württembergischen Forstbetrieb. „Holzklau ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat“, betont er. Im Staatswald sind die Förster den Holzdieben seit einiger Zeit sogar mit Peilsendern auf der Spur: Die kleinen Geräte würden von den Forstwirten in am Wegesrand gestapelten Holzscheiten versteckt.

Gut zum Heizen: Buche, Birke, Eiche, Obstbaum

Wer eine Genehmigung zum Holzsammeln bekommen hat, sollte beachten, dass Holz nicht gleich Holz ist: Mit Blick auf den späteren Brennwert kommt es nämlich darauf an, von welchem Baum die Äste und Zweige stammen, die man mitnimmt. Grundsätzlich gilt dabei: Je härter das Holz, desto höher ist auch sein Energiegehalt. Klassiker für den Kamin sind daher Harthölzer wie Buche, Birke, Eiche oder Obstgehölze. Weiche Hölzer bilden zum Beispiel Kiefer, Tanne und Fichte. „Wer damit heizt, braucht mehr Scheite und muss öfter nachlegen“, erklärt Andreas Walburg vom Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks. „Besonders schnell verbrennt Fichtenholz, deshalb wird es gern als Anzündholz genutzt.“

Wichtig ist, dass man ausschließlich trockenes Holz im Ofen verbrennt. „Trockenes Holz hat einen höheren Heizwert als feuchtes und ist daher energetisch effizienter“, sagt Schornsteinfegermeister Walburg. Luftgetrocknetes Holz mit einem Wasseranteil von 15 bis 20 Prozent hat einen durchschnittlichen Heizwert von vier Kilowattstunden pro Kilogramm. Frisches Holz mit einem Wassergehalt von 50 Prozent hat dagegen lediglich einen Heizwert von rund zwei Kilowattstunden pro Kilogramm.

Holz sollte man gut durchtrocknen lassen

Zudem lässt sich mit trockenem Holz auch umweltfreundlicher heizen: „Zu feuchtes Brennholz produziert mehr Ruß- und Staubpartikel, die durch den Schornstein in die Umwelt gelangen. Gleichzeitig lagert sich mehr Ruß im Ofen, Ofenrohr und Schornstein ab“, so Walburg. Und das hat auch Konsequenzen für die Heizkosten, denn mit der Zeit mindern die Verbrennungsreste auch den Wirkungsgrad des Ofens. Frisch gesammeltes Holz sollte man daher nicht sofort verheizen, sondern zunächst einige Zeit an einem trockenen, gut belüfteten Ort lagern.

Die Polizei warnt vor Online-Betrügereien beim Holzkauf. So seien zuletzt mehrere Menschen auf Fake-Shops hereingefallen und hätten im Internet Brennholz oder Pellets bestellt, die dann nie geliefert wurden, teilte das Polizeipräsidium Niederbayern mit. Fake-Shops wirkten auf den ersten Blick professionell, allerdings gibt es Hinweise, die auf Betrug hindeuten: Ein besonders günstiger Preis ist verdächtig. Außerdem hilft es, den Namen des jeweiligen Anbieters vor dem Bestellen in eine Internet-Suchmaschine einzugeben. Häufig sieht man dann entsprechende Warnhinweise.