Kindergeld und Kinderzuschlag im Mai 2024: Wann ist das Geld auf dem Konto?

Kindergeld und Kinderzuschlag werden monatlich an berechtigte Eltern ausgezahlt. Wann kommt das Geld im Mai 2024 an?

Viele Familien in Deutschland erhalten Kindergeld, manche auch den Kinderzuschlag. Laut der Bundesagentur für Arbeit werden beide Leistungen monatlich zeitgleich ausgezahlt. Für die Auszahlung gibt es jedoch keinen allgemeingültigen Tag, an dem alle Berechtigten das Geld auf dem Konto haben. Die Auszahlung richtet sich nach der Kindergeldnummer. Wann Kindergeld und Kinderzuschlag im Mai 2024 auf dem Konto sind, lesen Sie hier.

Kindergeld und Kinderzuschlag: Was ist das?

Das Kindergeld und der Kinderzuschlag sollen die Versorgung von Kindern ab ihrer Geburt sichern. Laut familienportal.de, eine Seite des Bundesfamilienministeriums (BMFSFJ), erhalten Eltern unabhängig von ihrem Einkommen mindestens bis zum 18. Geburtstag des Kindes Kindergeld. Aktuell beträgt es 250 Euro pro Monat.

Der Kinderzuschlag hingegen ist eine Leistung, die laut dem BMFSFJ insbesondere Alleinerziehende sowie Familien mit kleinem Einkommen unterstützen soll. Dementsprechend ist der Kinderzuschlag eine zusätzliche finanzielle Leistung für erwerbstätige Eltern, die zwar genug für sich selbst verdienen, das Geld aber nicht oder nur knapp ausreicht, um für den Lebensbedarf der Familie zu decken. Aktuell beträgt der Kinderzuschlag 292 Euro pro Monat und soll zusammen mit dem Kindergeld den Bedarf des Kindes decken.

Kindergeld und Kinderzuschlag: Wann ist das Geld auf dem Konto?

Kindergeld und Kinderzuschlag werden laut der Bundesagentur für Arbeit zeitgleich an die Berechtigten gezahlt. Über das Datum der Auszahlung entscheidet dabei die letzte Ziffer der Kindergeldnummer - die Endziffer. Die Kindergeldnummer setzt sich dabei aus Zahlen und Buchstaben zusammen und ist in der Regel so aufgebaut: xxxFKxxxxx3. Die Endziffer - hier ist es eine Drei - reicht von null bis neun und gibt Aufschluss über das Auszahlungsdatum. Während null oder eins auf eine Auszahlung zum Monatsanfang hindeutet, stehen acht und neun für eine Überweisung Richtung Monatsende. Berechtigte mit allen anderen Endziffern erhalten das Geld um die Monatsmitte.

Für Mai 2024 nennt die Bundesagentur für Arbeit die folgenden Auszahlungstermine für Kindergeld und Kinderzuschlag je nach Endziffer: