19:00 Uhr

Der neue EQC: So cool startet Mercedes ins Elektro-Zeitalter Auto

Der Stromer ist der erste Vertreter der neuen Elektro-Marke. Neben einem futuristischen Design will er mit Reichweite und Leistung punkten.

Von Tobias Schaumann

Der erste Eindruck: Wow! Den deutschen Premium-Herstellern haben Kritiker ja lange nachgesagt, sie verschliefen das Thema Elektromobilität. Aber was Mercedes-Benz nun auf die Räder gestellt hat, wirkt so, als sei man vom Standstreifen direkt auf die Überholspur gewechselt. Der EQC, das erste Mercedes-Modell der neu kreierten Elektro-Marke „EQ“, feierte jetzt Weltpremiere in Stockholm. So also sieht Zukunft aus!

Den Designern ist es gelungen, eine eigene Elektro-Ästhetik zu entwickeln, Botschaft: mit einem konventionell angetriebenen Auto hat das hier kaum noch etwas am Hut. Zwar ist der EQC, was die Ausmaße und Platzverhältnisse angeht, noch am ehesten mit dem SUV-Coupé GLC vergleichbar. Aber es kommt optisch ganz anders daher, futuristisch, klar und cool. Prägnantestes Merkmal: die große Black-Panel-Fläche in der Front, dort, wo die guten alten Verbrenner einen Kühlergrill haben. Das avantgardistische Design wird im Innenraum fortgesetzt und lässt keinen Zweifel daran, wo sich die Konstrukteure haben inspirieren lassen: in der Welt der Smartphones, nicht in der der Autos.

Aussehen ist das eine, Substanz das andere. Der EQC ist nüchtern betrachtet ein batterieelektrisches Fahrzeug. Seine Reichweite beträgt stattliche 450 Kilometer, ermittelt nach dem NEFZ-Standard. Was in der Praxis herauskommt ist ebenso Spekulation wie der Preis, den Mercedes noch nicht nennt.

Mercedes-Benz EQC: Reichweite, Leistung, Ladedauer

Neben der Reichweite von, man muss es nochmal sagen, 450 Kilometern sind auch die anderen Kennzahlen beeindruckend. So verfügt der Elektro-Benz über Sportwagen-typische Leistungswerte. Er kommt auf 300 kW (umgerechnet 408 PS), die sich auf je einen eigenen Antriebsstrang an der Vorder- und Hinterachse verteilen. Somit ist der EQC ein Allradauto. Das maximale Drehmoment beider E-Maschinen beträgt zusammen 765 Nm. Der Sprint von null auf hundert Sachen soll in 5,1 Sekunden erledigt sein. Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 180 km/h abgeregelt. Wie stark das Fahrzeug rekuperieren soll, kann der Fahrer mittels Schaltwippen selbst einstellen.

Die Batterie wird von der Daimler-Tochter Accumotive gefertigt. Sie fasst 80 kWh. Der kombinierte Stromverbrauch liegt bei 22,2 kWh auf hundert Kilometern. Der Akku kann mit dem wassergekühlten On-Bord-Lader mit 7,4 kW Leistung auch an der Haushaltssteckdose „aufgetankt“ werden. Bis zu drei Mal schneller geht es an einer Wallbox, wobei Mercedes keine konkreten Angaben macht. Und noch schneller geht es über eine Gleichstrom-Ladestation mit einer maximalen Leistung von bis zu 110 kW. Dann reduziert sich die Ladezeit auf rekordverdächtige 40 Minuten.

Neue Services für das Elektro-Zeitalter

Der EQC ist das erste von einer ganzen zu erwartenden Familie von reinrassigen Elektroautos. Er zeigt, dass nicht nur die Antriebe neu erfunden wurden, sondern eine ganze Reihe neuer Services das Elektro-Zeitalter eröffnet. Dazu gehört eine Vorklimatisierung. Sie lässt sich per App programmieren und sorgt dafür, dass der Innenraum zum Fahrtantrieb perfekt vorgeheizt oder -gekühlt ist. Scheibenkratzen ist damit auch passé.

Auch in der Navigation geht man neue Wege. Das Navi liefert die schnellste Route unter Berücksichtigung der kürzesten Ladezeit und weist den Fahrer darauf hin, wo er sein Auto unterwegs an die Strippe hängen kann. Das System ist integriert in das neue Infotainmentsystem MBUX, das in der A-Klasse debütierte. Die Stärken: die Sprachsteuerung und die Sprachassistentin.

Gebaut wird der EQC im Mercedes-Benz Werk Bremen. Der Marktstart ist für Mitte 2019 angekündigt. Bis dahin werden rund 200 Prototypen auf vier Kontinenten mehrere Millionen Testkilometer zurück gelegt haben.

Daimler-Boss Dieter Zetsche: „Mit dem EQC als erstem vollelektrischen SUV von Mercedes-Benz legen wir den Schalter um. Der E-Antrieb ist ein wichtiger Baustein der Mobilität der Zukunft. Daher investieren wir in den nächsten Jahren mehr als zehn Milliarden Euro in neue EQ Produkte und über eine Milliarde in die Batterieproduktion.“

