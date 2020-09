05:40 Uhr

Größer, eleganter, variantenreicher: Peugeot e-2208 im Test

Der Peugeot Elektro-SUV e-2008 glänzt mit besonderen Qualitäten – und das dank Prämie zu einem guten Preis. Der Test.

Von Reinhold Radloff

Die Elektrofahrzeuge auf unseren Straßen werden immer mehr, ihre Zulassungszahlen steigen, ganz im Gegensatz zu denen der Verbrenner in Zeiten der Corona-Pandemie. Auch der PSA-Konzern (abgekürzt für Peugeot Société Anonyme, dazu gehören unter anderem die Marken Citroën, DS, Opel, Peugeot und Vauxhall) trägt dazu bei, vor allem die Marke Peugeot, die jetzt eine ganze Reihe von neuen elektrifizierten und reinen Elektrofahrzeugen auf den Markt brachte und bringt. Dazu zählt der besonders interessante SUV e-2008, den wir bei ersten Fahrten ausprobieren konnten.

Mit seinem Vorgänger hat der neue SUV 2008 nicht mehr viel zu tun. Er ist größer, komfortabler, eleganter und variantenreicher. Denn es gibt den SUV (Sports Utility Vehicle) nicht nur als Benziner und Diesel, sondern dank der speziell entwickelten Plattform auch als Elektrofahrzeug. Er erhielt einen 136-PS-Motor, der vom Stand weg ein Drehmoment von 260 Newtonmetern (Nm) entwickelt und das rund 1700 Kilogramm schwere Fahrzeug extrem leise und vibrationsfrei kräftig und vollkommen ausreichend antreibt. Der 2008 lässt sich angenehm leicht handeln, liegt gut auf der Straße, hat für einen Franzosen ein eher straffes Fahrwerk, kann zügig locker durch Kurven gesteuert werden und bietet unter anderem dank der erhöhten Sitzposition eine gute Übersicht.

Geht man vom Gas, lädt sich die Batterie automatisch wieder auf (Rekuperation), während das Fahrzeug leicht oder stärker selbsttätig abbremst, je nach Einstellung des Wählhebels, der etwas weit vorne angebracht ist. Wenn wir schon beim Innenraum sind: Er wirkt großzügig mit genügend und komfortablem Platzangebot auf beiden Sitzreihen. Legt man die Rücksitzlehnen um, bildet sich ein kleiner Spalt am Kofferraumboden und keine ganze ebene Ladefläche, allerdings ohne Ladekante. Unter ihr liegt ein zweiter Ladeboden, in den unter anderem die Ladekabel passen. In den Innenraum integrierten die Entwickler viele praktische Ablagen, verpassten dem SUV aber auch viele Schalter und Tasten, die nicht alle auf Anhieb intuitiv zu bedienen sind.

Gefällig und praktisch angebracht hingegen ist hinter dem abgeflachten und angenehmen Lenkrad das neue 3D-Kombiinstrument mit vielen Einstellmöglichkeiten. Natürlich ist der e-2008 auch bestens vernetzt und bietet für diese Fahrzeugklasse überraschend viele moderne Assistenzsysteme, zum Beispiel den Geschwindigkeitsregler ACC Stop & Go, der den Wagen, wenn nötig, automatisch abbremst und wieder anfahren lässt: vor allem im Stau ist das sehr angenehm.

Die Preise beginnen bei 21.000 Euro

Insgesamt hinterlässt der neue e-2008 einen gelungenen Eindruck. Seine Verkaufszahlen sind seit Februar stetig steigend, natürlich auch durch die Prämie der Regierung befeuert. Dadurch ist der SUV bereits ab rund 21.000 Euro erhältlich und dabei schon serienmäßig wirklich gut ausgestattet.

Und wer trotz einer Reichweite von 320 Kilometern (nach WLTP) befürchtet, dass sie ihm nicht genügt, der kann, beispielsweise für den Urlaub, für günstiges Geld einen Verbrenner mieten.

