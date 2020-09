14:30 Uhr

Hier kommt der Chef: Das ist die neue Mercedes S-Klasse

Das Flaggschiff der Sternenflotte ist mehr denn je zum Erfolg verdammt. Vor allem das Interieur begeistert. Was Sie sonst noch zur neuen S-Klasse wissen müssen.

Von Rudolf Bögel

S wie S-Klasse, S wie Schicksal. War das Flaggschiff schon immer das wichtigste Modell in der Mercedes-Flotte, so kommt der Edel-Limousine heuer ganz besondere Bedeutung zu. Heraus aus der Corona-Krise, hinein in die Ära Ola Källenius. Der neue Benz-Boss hat das gerade das Geschäft mit Luxus-Autos zur Kernkompetenz erklärt. Und so ist die neue S-Klasse noch mehr als sonst zum Erfolg verdammt.

Die Messlatte liegt hoch. Vier Millionen der Luxus-Limousinen wurden schon verkauft. Von der letzten Generation alleine 500.000. Das macht bei einem Mindest-Durchschnittspreis von über 100.000 Euro rund 50 Milliarden Euro Umsatz. Kein Wunder, dass die Entwicklungsabteilung in die jeweils neueste S-Klasse auch den meisten Ehrgeiz steckt.

Nicht viel neues im Design der S-Klasse

Selbigen hätte man sich auch von den Designern gewünscht. Aber vermutlich durften sie nicht, schließlich ist die S-Klasse-Klientel eher konservativ. Zwar ist der Kühlergrill größer geworden und die Scheinwerfer schmäler, was zu einem repräsentativerem Auftritt führt. Aber sonst nicht viel Neues. Das Heck hat an Charakter verloren. Die Rücklichter richten sich jetzt horizontal aus und erinnern an den CLS. Seitlich fallen die Türgriffe auf, weil sie nicht mehr auffallen. Sie sind versenkbar.

Austoben durften sich die Kreativen im Inneren. Stilprägendes Element ist das breite Zierteil, das sich über die Front des Cockpits erstreckt und dann das komplette Fahrzeuginnere umfließt. Diese Spange, wahlweise in Jachtholz-Optik oder in Metall mit Alu-Intarsien, sorgt für eine Atmosphäre wie in einem futuristischen Kokon. Ausgeleuchtet mit insgesamt 250 LEDs, die nicht nur für eine coole Lounge-Atmosphäre sorgen sollen, sondern auch mit dem Fahrer kommunizieren. Rotes Warnlicht leuchtet auf, wenn die Hand zum Türgriff geht, ein Radfahrer aber im toten Winkel vorbeifährt.

Mercedes hat das Infotainment-System MBUX aufgerüstet

Aufgerüstet hat Mercedes auch beim Infotainment-System MBUX. Es versteht bis zu 27 Sprachen und kann auch Wissensfragen beantworten. Und es hört mit. Denn einige Funktionen wie das Entgegennehmen eines Anrufs klappen ganz ohne die Zauberworte „Hey Mercedes“. Die Sprachsteuerung kann von jedem der Sitzplätze aus aktiviert werden. Mikrofone erkennen, welche Stimme zu welchem Bildschirm gehört und das System reagiert entsprechend.

Drei davon gibt es - und sie arbeiten jeweils getrennt von einander: Hinten rechts streamt jemand einen Film, der Passagier hinten links bedient das Navi und vorne auf dem zentralen 12,8 Zoll große Zentralbildschirm mit gestochen scharfer OLED-Technik erscheint die aktuelle Playlist.

Die S-Klasse erreicht Level 3 beim autonomen Fahren

Autofahren wird immer mehr die Sache des Computers. Mercedes will als einer der ersten Hersteller in der S-Klasse Level 3 beim autonomen Fahren anbieten. Auf Autobahnen kann das Auto dann bei Stau oder dichtem Verkehr alle wichtigen Funktionen übernehmen. Also Gas geben, bremsen, lenken, Abstand halten. Bis Tempo 60, aber der Mensch, der in der Zwischenzeit vielleicht seine E-Mails checkt, muss innerhalb von zehn Sekunden die Kontrolle übernehmen können. Automatisch einparken kann die neue S-Klasse sowieso - neuerdings kann man das bei engen Parklücken auch ferngesteuert mit dem Handy tun.

Mercedes-Benz S-Klasse 2020: die Motoren

Bei den Motoren stehen zunächst der 3,0-Liter-Diesel-Sechsyzlinder (286 oder 330 PS) zur Verfügung und der ebenfalls drei Liter große Benziner mit 367 oder 435 PS und Mild-Hybrid-Unterstützung. Im nächsten Jahr kommt dann noch ein aufladbares Hybridmodell mit einer Elektro-Reichweite von über 100 Kilometern.

Mercedes-Benz S-Klasse 2020: technische Daten

Spezifikation: Mercedes Benz S 450 4matic langer Radstand



S 450 4matic langer Radstand Hubraum: 2999 ccm



Leistung: 367 PS bei 5500– 6100 U/min



U/min Drehmoment: 500 Nm bei 1600– 4500 U/min



U/min EQ-Boost: 22 PS/250 Nm



Länge/B./H.: 5,29/2,11/1,50 m



Radstand: 3,22 m



Wendekreis: 10,9 m



Kofferraum: 550 l



0 – 100 km/h: 5,1 s



Spitze: 250 km/h



Normverbrauch: 7,8 –9,5 Liter Super



CO 2 -Ausstoß: 178 – 215g/km



-Ausstoß: 178 – 215g/km Preis (geschätzt): knapp 100.000 Euro



Maßstäbe hat die S-Klasse auch immer bei der Sicherheit gesetzt. Diese Generation glänzt mit zusätzlichen Airbags. Einem Neuen zwischen Fahrer- und Beifahrersitz und einem weiteren speziell für die Fonds-Passagiere. Bei einem Seitenaufprall schützt sich der Mercedes selbst, in dem er in Bruchteilen von Sekunden, die Karosserie um acht Zentimeter anhebt und so dem Unfallgegner die stärkere Unterbodenkonstruktion entgegen reckt.

Für die Kopfstützen gibt es Kuschelkissen

Für Kunden, die extravaganten Luxus lieben, hat die neue-S-Klasse auch etwas parat: Die Kopfstützen kann man mit Kuschelkissen ordern. Beheizbar – selbstverständlich. Und auch beim Sound stößt Mercedes in neue Dimensionen vor. Nämlich in die vierte! Musik wird fühlbar dank der acht Körperschallwandler, die in den Sitzen eingebaut sind.

Das fühlt sich dann so an wie in der Konzert-Arena, wenn man in der Nähe der Lautsprechertürme steht. Sattes Wummern in der Magengegend. Und wer Sinn für Esoterik hat, kann sich mit diesen so genannten „Excitern“ und der entsprechenden Musik auch noch eine Klangschalen-Massage verpassen lassen. Das ist schon eine (S-)Klasse für sich.

Themen folgen