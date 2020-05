vor 32 Min.

Interessanter Lückenfüller: das neue BMW 2er Gran Coupé

BMWs 2er Gran Coupé quetscht sich zwischen 1er und 3er. Der Preis ist heiß - und was man sonst noch wissen muss.

Von Michael Gebhardt

Die Premium-Hersteller haben die Kompakt-Klasse schon lange für sich entdeckt und mitunter zu richtig großen Familien ausgebaut. BMW legt mit dem neuen 2er Gran Coupé jetzt abermals einen 1er-Abkömmling auf. Der coupéartige Viertürer zielt genau auf den Mercedes CLA und soll diejenigen ansprechen, die kein Steilheck möchten, den Komfort von zwei extra Türen zu schätzen wissen – den man beim klassischen 2er Coupé nicht hat – und die sich etwas dynamischer fühlen wollen, als sie das vielleicht im 3er täten.

Preisvergleich: BMW 2er Gran Coupé gegen 1er und 3er

Preislich ist die Alternative interessant: Zwar muss man gut 3500 Euro mehr zahlen als für den 1er, spart gegenüber dem gar nicht mehr viel größeren Mittelklässler aber fast 5000 Euro. Dass man dafür beim 2er Gran Coupé auf den Heckantrieb verzichten muss, dürfte nur wenigen schwer fallen.

BMW nutzt die gleiche, verbesserte Schlupfregel-Technik wie im 1er, auf trockenem Asphalt lassen sich die Vorderräder kaum zum Scharren bringen und der 2er zieht flott und präzise seine Bahnen. Bei Nässe allerdings zerren zumindest die 400 Newtonmeter Drehmoment des 220d spürbar an der Vorderachse. Davon abgesehen ist der 190-PS-Diesel eine gute Wahl: Er hat genug Wumms unter der Haube und ist an eine geschmeidige Achtgang-Automatik gekoppelt. Auch der Verbrauch geht, selbst wenn aus den versprochenen viereinhalb Litern bei ambitionierter Fahrt sechseinhalb werden, in Ordnung. Und er ist mit mindestens 39900 Euro gegenüber der Spaß-Alternative M235i immer noch günstig.

Mit dem Topmodell kann man es richtig krachen lassen

Das 306-PS-Top-Modell kostet nämlich stolze 51.900 Euro. Etwaigen Traktionsproblemen begegnet BMW hier mit serienmäßigem Allradantrieb. Zusammen mit dem tiefer gelegten M-Sportfahrwerk, einem mechanischen Sperrdifferenzial an der Vorderachse, der sportlicheren Lenkung und einer bissigeren Bremse kann man es also richtig krachen lassen.

Am andere Ende der Preisliste steht mit 31.950 Euro der 218i mit 140-PS-Dreizylinder, der als einziger mit Handschalter vorfährt und City-Cruisern völlig ausreichen dürfte.

BMW 220d Gran Coupé: technische Daten

Hubraum: 1995 ccm



Leistung: 190 PS bei 4000/min



Drehmoment: 400 Nm bei 1750–2500/min



Länge/B./H.: 4,53/1,80/1,42 m



Leergewicht/Zuladung: 1580 kg/545 kg



Kofferraum: 430 l



Anhängelast gebremst: 1300 kg



0–100 km/h: 7,5 Sek.



Top-Tempo: 235 km/h



Normverbrauch: 4,5–4,2 l Diesel



CO 2 -Ausstoß: 120–110 g/km



-Ausstoß: 120–110 g/km Abgasnorm: Euro 6d



Energieeffizienzklasse: A–A+



Preis ab: 49.450 Euro



Interessant: Das Gran Coupé wartet auf Wunsch mit digitalen Instrumenten auf, es gibt ein Infotainment-System mit großem Touchscreen und modernste Technik-Spielereien wie kabellose Apple-Carplay-Anbindung, Sprachassistent oder Gestensteuerung. Aber: Am Ende sieht das eng mit dem 1er verwandte Cockpit immer noch so aus, wie BMW-Cockpits seit Jahren aussehen. Das mag die Traditionalisten erfreuen, wer sich allerdings eine schöne, neue Multimedia-Welt wünscht, wird eher beim MBUX-Bediensystem von Mercedes fündig.

