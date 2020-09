31.08.2020

Lass´ die Sonne rein: Porsche 911 Targa 4 S im Test

Warum der Sommer für den Fahrer eines Porsche 911 Targa nie endet – und er sich gleichzeitig manchmal wie vom Winde verweht fühlt. Der Test.

Von Tobias Schaumann

Eigentlich wäre es der Sommer 2020 allemal Wert, in die Verlängerung zu gehen: Mit 675 Stunden Sonnenschein überstrahlte er das statistische Mittel um zehn Prozent, wie die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes zu berichten wissen. Und 1,1 Grad „zu warm“ war die schönste Jahreszeit auch.

Hilft nix, jetzt herbstelt es, und wer noch kein „Sommer adé“ anstimmen will, sollte sich eine Ferienwohnung im Süden kaufen – oder einen Porsche 911 Targa 4 S, was preislich auf dasselbe hinauslaufen könnte: Rund 140.000 Euro kostet der offene Sportwagen in der Basis, unser an Extras reich gesegneter Proband stand am Ende mit exakt 179.436 Euro in der Liste. Wer das aufbringen kann, lebte vermutlich schon immer auf der Sonnenseite.

Das Dach öffnet automatisch binnen 19 Sekunden

Während beim Cabrio das komplette Verdeck inklusive Heckscheibe wegklappt, ist es beim Targa nur das eigentliche Dach. Stehen bleiben hier die breite B-Säule und eine Art Glaskuppel dahinter. Der Striptease geht in einer faszinierenden Choreografie und innerhalb von 19 Sekunden vollautomatisch über die Bühne.

Porsche 911 Targa: technische Daten

Spezifikation: Porsche 911 Targa 4S mit Sport Chrono Paket



4S mit Sport Chrono Paket Hubraum: 2981 ccm



Leistung: 450 PS bei 6500/min



Drehmoment: 530 Nm ab 2300/min



Länge/B./H.: 4,52/1,85/1,30



Leergewicht/Zuladung: 1675/410 kg



Kofferraum: 132 + 163 l



0 – 100 km/h: 3,6 s



Spitze: 304 km/h



Normverbrauch: 10,8 l Super Plus



CO 2 -Ausstoß: 246 g/km



-Ausstoß: 246 g/km Energieeffizienzklasse: G



Preis ab: 142.647 Euro



Nicht ohne Grund hat diese ebenso eigenwillige wie legendäre Karosserieform ihre Fans: Erstens passt das Targa-Design perfekt zur klassischen 911er-Linie. Zweitens verspricht es ein größeres Einsatzspektrum: Der Glasaufbau sollte die Verwirbelungen reduzieren und die Oben-Ohne-Saison auf alle Jahreszeiten ausdehnen. Die Betonung liegt auf: sollte. Denn fast wie im Cabrio fühlen sich die Passagiere im Targa mitunter wie vom Winde verweht; häufig trommelte der Fahrtwind im Test dumpf in den Ohren, ein in der Luxusliga gewöhungsbedürftiges Phänomen, dessen Auslöser sich nicht wirklich ermitteln ließ. Behoben war es umso schneller: Seitenscheiben zumindest einen Spalt runter, Problem gelöst.

Ganz „nackig“ allerdings dringen die Wind- und sonstigen Fahrgeräusche so vehement in den Innenraum, dass man die High-End-Surround-Anlage von Burmester (4489 Euro Aufpreis) erst gar nicht anzuschalten braucht. Jedenfalls nicht bei den Tempi, für die ein Porsche geschaffen ist. Sei´s drum. Porschianer hören ohnehin lieber ihrem Motor zu.

Sechszylinder-Boxer mit 450 PS im Porsche 911 Targa 4 S

Auch in diesem 911er-Derivat steckt ein Sechszylinder-Boxer, der in der S-Version 450 PS auf die Kurbelwelle wuchtet. Über die konkurrenzlose Performance dieses Triebwerks ist alles gesagt. Neu in Generation acht des Elfers sind seine sanften Seiten. Im „Normal“-Modus benimmt sich der Supersportler zahm wie ein Golf, im „Wet“-Modus bremst er sich sogar (Unwetter-)artig ein.

Zweifellos hätte ein 911er solche Nanny-Funktionen weit weniger nötig als andere. Kein zweites Auto schenkt seinem Fahrer so viel Vertrauen, bleibt so lange atemberaubend neutral und schiebt den Grenzbereich so weit hinter den seines Piloten. Mit Sport Chrono Paket (2320 Euro) pfeift der Targa 4 S in 3,6 Sekunden auf 100 km/h, erst bei über 300 Sachen ist Schluss.

Ungeahnte Kurvengeschwindigkeiten mit dem 911 Targa 4 S

Was noch mehr begeistert: die Kurvengeschwindigkeit, die dank der ultrapräzisen Lenkung und dank der „Dynamic Chassis Control Sport“ (3132 Euro) in ungeahnte Höhen vordringt. Kann man machen, muss man aber nicht. Denn vor allem in der Ruhe liegt die Kraft, wenn die letzten Sonnenstrahlen die betörende Schönheit eines brabbelnden 911 Targa in Szene setzen – als wollte der Sommer nie zu Ende gehen.

