Mercedes GLS im Test: Fahren ist das neue Fliegen

Abheben geht wohl kaum in der Corona-Krise. Träumen schon. Und First Class gibt´s auch im Mercedes GLS. Der Test.

Von Tobias Schaumann

Ein Urlaubsflug während der Corona-Pandemie – für viele wohl eine Reise mit ungewissem Anfang und Ausgang. Also auf das Auto umsteigen. Und wenn wir schon am Träumen sind, direkt auf´s Traumauto: einen Mercedes GLS 400d 4Matic, so ziemlich das größte und luxuriösteste, was derzeit im SUV-Segment seine Bahnen zieht.

Mercedes hat den Längsten

Um es gleich zu sagen wie es ist: Mercedes hat den Längsten. Vor einem Audi Q7, vor einem BMW X7. Der 5,21 Meter messende Geländewagen mit dem Stern wird nur noch von kapitalen US-Cars übertroffen, von denen jedoch kaum eines in unseren Breiten überhaupt angeboten wird. Somit fährt der Gigant aus Stuttgart quasi außer Konkurrenz.

Die Ökobilanz des Mercedes GLS ist gar nicht schlecht

Den Gegnern dieser speziellen Fahrzeuggattung wird das so oder so nicht gefallen, aber für den GLS 400d sprechen objektiv zwei Punkte. Erstens: Er nutzt seine Dimensionen nicht allein zum Angeben, sondern offeriert ein fulminantes Platzangebot für sieben Passagiere. Zweitens: Gemessen an seinen Kapazitäten (und Qualitäten) weist er keine schlechte Ökobilanz auf. Der Normverbrauch liegt bei acht Litern Diesel, selbst real genügen elf.

Dank Luftfederung: der Mercedes GLS schwebt nur so

Zum - eher augenzwinkernden - Vergleich: Die Lufthansa-Flotte benötigte 2019 durchschnittlich 3,67 Liter Kerosin, um einen Fluggast 100 Kilometer weit zu bringen. Womit wir wieder beim Fliegen sind, und diese Analogie ist tatsächlich gar nicht so weit hergeholt. Auch der Riesenmercedes bewegt sich gewissermaßen auf Luft, schwebt er doch serienmäßig qua Luftfederung über Stock und Stein. Dank des 90-Liter-Tanks sind Reichweiten denkbar, die in der Fliegerei Kurzstrecken-Potenzial hätten.

Der Mercedes GLS gewinnt den Kabinenvergleich

Den Kabinenvergleich gewinnt der SUV aus dem Stand. Auf 3,14 Metern (!) Radstand lebt es sich auf allen drei Sitzreihen fürstlich. Jeder Gast hat sogar seine eigene Klimazone und (mit Ausnahme der hintersten Hinterbänkler) seinen eigenen Massagesitz. Gespräche zwischen dem Piloten und den rückwärtigen Passagieren erleichtert eine eigens dafür eingebaute Verstärker-Anlage mit Mikrofonen.

Alle Sitze lassen sich auf Knopfdruck umklappen

Auf Knopfdruck lassen sich einzelne oder alle Sitze im Fond umklappen, wobei eine ebene Fläche von 2,20 Metern Länge mit einem darüber liegenden Gepäckabteil von 2400 Litern Volumen entsteht. Was für eine heilige Ladehalle!

Der Mercedes GLS ist erstaunlich handlich

Welchen Koloss er da bewegt, bleibt dem Fahrer übrigens weitestgehend verborgen – so wie einst von ersten Testpiloten des Airbus A380 übermittelt wurde, die XXXL-Maschine fliege sich erstaunlich sportlich und handlich. Im Mercedes GLS fühlt sich das auch so an. Was Übersicht und mechanisches Handling nicht schaffen, wird von der hollywoodreifen Kameraunterstützung erledigt.

Eigenes Waschstraßen-Programm im Mercedes GLS

Sogar für die Einfahrt in die Waschanlage verfügt dieses Monster über ein eigenes Programm. In einer auf dem Display mitzuverfolgenden Choreografie schließt es selbsttätig Seitenfenster und Panaromadach und klappt die Spiegel ein. Dann pumpt die Luftfederung den Wagen noch ein Stückchen höher, wodurch sich die Spurweite verringert. Zu guter Letzt schaltet sich die 360-Grad-Kamera ein. Diese Show schlägt jedes Sicherheitsballett.

Mercedes GLS 400d: technische Daten

Hubraum: 2925 ccm

Leistung: 243 kW/330 PS

Drehmoment: 700 Nm ab 1200/min

Länge/B./H.: 5,21/1,96/1,82 m

Leergewicht/Zuladung: 2505/745 kg

Anhängelast gebremst: 3500 kg

Kofferraum: 355 – 2400 l

0 – 100 km/h: 6,3 s

Top-Tempo: 238 km/h

Normverbrauch 7,1 - 7,9 l Diesel

CO 2 -Ausstoß: 187 - 209 g/km

-Ausstoß: 187 - 209 g/km Energieeffizienzklasse: A

Preis: ab 92.700 Euro

Spätestens wenn der GLS 400d sein Triebwerk startet, heißt es: Zurücklehnen, genießen, gute Reise. Der 330 PS starke und drei Liter dicke Sechszylinder ist nicht von dieser Welt und vermutlich auch nicht (mehr) von dieser Zeit. Aber Träumen wird man ja noch dürfen. Und da ist First Class Fahren allemal besser als Economy Class Fliegen.

