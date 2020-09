31.08.2020

Pfando Erfahrungen – Teures Bargeld oder ein faires Angebot?

Das Kfz-Pfandleihhaus Pfando ermöglicht seinen Kunden durch das „Sale-and-rent-back“ Modell das Fahrzeug nach der Auszahlung weiterhin zu nutzen.

Das Geschäftsmodell bei Pfando weicht damit von dem der üblichen Pfandhäuser ab. Wie auf der Pfando Website nachzulesen ist, dürfen die Kunden ihren Wagen gegen Zahlung einer Monatsmiete weiterfahren. Bei klassischen Pfandhäusern wiederum muss das Fahrzeug eingelagert werden, eine Weiterfahroption ist nicht möglich. Das von Pfando angebotene „Sale-and-rent-back“ Prinzip ist damit eine Option für alle die kurzfristig Liquidität benötigen aber nicht auf das Fahrzeug verzichten wollen oder können. Eine Eignung des Pfando-Konzepts muss jedoch von jedem Autofahrer selbst überdacht werden.

Vorgehensweise bei Pfando: Sale-and-rent-back

Pfandos Geschäftsmodell wird am treffendsten mit der Begriffskombination „Sale-and-rent-back“ beschrieben. Dabei verkauft der Kunde das KFZ und mietet es im Gegenzug für einen zeitlich begrenzten Rahmen zurück. Für die Laufzeit des Mietvertrages zahlt der Kunde eine Mietgebühr abhängig vom KFZ-Wert. Die Auszahlung erfolgt sofort und ohne Schufa Prüfung sodass der Kunde das Geld zur freien Verfügung verwenden kann.

Da Pfando den Kunden in finanziellen Notsituationen hilft und durch die Weiterfahr-Option dabei natürlich ein gewisses Risiko eingeht, darf nicht erwartet werden, für das Fahrzeug den aktuellen Marktpreis zu erlösen. In der Regel zahlt das Unternehmen Pfando bis zu 80% des tatsächlichen Fahrzeugwertes an den Kunden aus. Sollte es jedoch zu einer Verwertung des Fahrzeuges im Rahmen einer Versteigerung kommen, erhält der Kunde nach Abzug der offenen Positionen einen eventuellen Mehrerlös ausgezahlt. Dadurch soll sichergestellt werden, dass der Kunde das Auto auch im Falle einer Versteigerung nicht unter Wert verkauft hat.

Die Kunden müssen beim Geschäft akzeptieren, dass sie nicht die Höchstpreise bei Vertragsabschluss erhalten. Dafür bekommen sie aber direkt Geld und dürfen das Auto weiter nutzen. Diese Weiterfahroption hat mehrere Vorzüge:

Bei Geschäftskunden werden die Geschäftstätigkeiten durch die weitere Nutzung des Fuhrparks aufrechterhalten.

Privatkunden gehen ihrem Privatleben ohne Einschränkungen nach.

Generell werden finanzielle Engpässe bei zugleich ausbleibenden Negativfolgen im Hinblick auf die Lebensqualität kompensiert.

Personen, die schnell an Bargeld gelangen möchten, finden in Pfando eine geeignete Anlaufstelle. Es ist keine SCHUFA-Prüfung notwendig, wie es bei einem Kredit bei der Bank der Fall wäre. Zudem sind die monatlichen Zahlungen für die Nutzung des Fahrzeugs weniger verbindlich als bei einem Kredit. Zwar müssen die Monatsmieten an Pfando gezahlt werden, allerdings ist die Laufzeit der Mietverträge in der Regel kürzer als bei Kreditverträgen.

Gegenüberstellung mit klassischem Pfandhaus

Pfandleiher bringen ebenso schnelles Geld wie Pfando. Die Option der Nutzung eines Gegenstands ist bei den klassischen Pfändungskonzepten aber fremd. Wird ein Fahrzeug in Pfand gegeben, dann erhalten die Kunden eines Autopfandhauses ebenfalls sofort das Geld. Das Fahrzeug darf vom Kunden jedoch nicht genutzt werden. Geschäftskunden wird damit der Boden der geschäftlichen Aktivitäten unter den Füßen weggerissen, privaten Kunden geht ein erhebliches oder zumindest kleines Stück Lebensqualität abhanden. Kosten fallen bei der Verpfändung im Pfandhaus dennoch an:

Zinsen auf den Pfandbetrag

Monatliche Gebühren für Lagerung des Fahrzeugs

Einmalige Beträge für die Schätzung des Fahrzeugpreises

Zusätzlich zu diesen Kostenfaktoren muss das Fahrzeug versichert bleiben, was ebenfalls mit monatlichen Zahlungen einhergeht. Zählt man zusätzlich zu den laufenden Kosten die Opportunitätskosten, die sich aus dem Fehlen eines Autos während der Vertragslaufzeit ergeben, erscheint das Konzept von Pfando lukrativer für den Kunden.

Auf Portalen und in Interviews – durchweg positive Pfando Erfahrungen

Es sei das Fazit vorweggenommen, dass Kunden auf Bewertungsportalen und in Interviews ein fast durchweg positives Bild des Anbieters zeichnen. Vor allem die Bewertungen zu Pfando auf Portalen wie Trustpilot sind überdurchschnittlich gut. Bei einer Analyse speziell der Pfando Erfahrungen auf Trustpilot ergibt sich folgendes Bild:

Ein Teil der negativen Bewertungen scheint auf Missverständnisse und sprachliche Barrieren auf Kundenseite zurückzuführen zu sein, was sich in der Grammatik und Orthografie der Bewertungen und durch fachliche Fehler in den Bewertungen bemerkbar macht.

Vereinzelt treten Besonderheiten in den positiven Bewertungen auf, wie beispielsweise, dass Kunden trotz einstündiger Verspätung nach Schließungszeit noch in Empfang genommen wurden. Aufgrund der geringen Menge dieser Besonderheiten kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich um Einzelfälle handelt und es Unterschiede in den jeweiligen Filialen gibt. Deswegen werden diese Bewertungen nicht in die Analyse einbezogen. Alle restlichen positiven Bewertungen jedoch spiegeln mit ausreichender und signifikanter Datenmenge ein positives Bild von Pfando wider.

Flexibilität im Angebot

Eine Kernstärke des Angebots bei Pfando ist, laut Erfahrungen von Kunden, die große Flexibilität. Abgesehen von den drei Services bietet der Anbieter für jeden Kunden einen individuellen und an dessen Bedürfnissen sowie der Situation orientierten Service. Die drei Services unterteilen sich wie folgt:

„Bargeld & weiterfahren“ für Privatkunden

„VIP Service & weiterfahren“ für Privatkunden mit Luxus- und Sportfahrzeugen

„Geschäftskunden Service & weiterfahren“ für Geschäftskunden

Auszahlung und Kosten

Bezüglich der Auszahlung und der Kosten kursieren vereinzelt negative Berichte, wie z. B. der des WDR. Dabei wird darauf verwiesen, dass die Fahrzeuge zu einem geringeren Wert als dem tatsächlichen Fahrzeugwert in Pfand genommen werden. Dieser Aspekt wurde bereits einleitend, sowie in diversen Beiträgen zum rechtlichen Hintergrund, beleuchtet: Da im Falle einer Verwertung durch Versteigerung der erwirtschafte Mehrerlös an den Kunden geht, ist eigentlich sichergestellt, dass Pfando sich nicht an dem Kauf der Autos bereichert. Da die Klienten zudem nicht viele Wahlmöglichkeiten haben, müssen die Ansprüche angepasst werden. Gleiches gilt für die Gestaltung der Monatsmiete. Aus Sicht des Verbrauchers mögen die Kosten bei Pfando vielleicht hoch sein, aber objektiv betrachtet und mit der Beachtung der Weiterfahroption sind die Gesamtkonditionen als transparent und fair einzustufen.

