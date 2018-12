21:03 Uhr

Preis und Reichweite: Elektroautos 2019 im Vergleich Auto

Welche Elektroautos gibt es derzeit am Markt? Welche Reichweiten sind möglich? Und was kosten die Modelle? In unserer interaktiven Grafik finden Sie aktuelle E-Autos im Vergleich.

2019 dürfte ein weiteres spannendes Jahr in der Automobilindustrie werden. Neben zahlreichen neuen Modellen mit klassischen Verbrennungsmotoren warten viele Premieren mit neuer Antriebstechnologie. Mit E-Tron und EQC etwa steigen Audi und Daimler spektakulär in die E-Mobilität ein und Tesla bringt sein Model 3 auch in Deutschland zu den Händlern.

E-Tron, EQC, ID Neo und Co.: Diese E-Autos kommen 2019

Aber auch in den anderen Fahrzeugklassen geht die Leistungsschau an der Ladesäule weiter. VW verspricht als Golf einer neuen Zeit zum Jahresende den ID Neo, der sich in der Kompaktklasse mit einem elektrischen Mini sowie den Elektro-Neuheiten E-Soul und E-Niro von Kia messen lassen muss. Opel bringt den neuen Corsa gleich auch mit Akku, Mazda präsentiert sein allererstes Elektroauto und der elektrische Volvo-Ableger Polestar bringt sein erstes Modell auf die Straße.

Stromer: Der neue elektrische E-Niro von Kia. Bild: Kia (dpa)

Und wo es nicht zum reinen Batterie-Antrieb reicht, werden zumindest die Plug-in-Modelle gepusht: BMW 3er, Citroën C5 Aircross, Opel Grandland-X, DS7 Crossback, Peugeot 5008, Mercedes GLE, Jeep Renegade - all sie werden im neuen Jahr zu Teilzeitstromern.

Elektroautos und Hybride im Test

Dabei gibt es eigentlich bereits zahlreiche (mal mehr, mal weniger) alltagstaugliche E-Modelle - wenngleich oft weniger schillernd und daher vermutlich nicht bei jedem Interessierten auf dem Schirm. So ist das meistverkaufte Elektroauto der Welt (bislang) nicht etwa ein Tesla, sondern der Nissan Leaf. Seit seiner Markteinführung 2010 wurden bis Mitte 2018 weltweit mehr als 340.000 Fahrzeuge des kompakten Japaners verkauft.

Auch unsere Redaktion hat im vergangenen Jahr mehrere E-Autos, Hybride und auch Modelle mit Brennstoffzelle getestet - mit unterschiedlichsten Ergebnissen. Hier kommen Sie zu den Testberichten:

Förderung für Elektroautos: Prämie für E-Autos beantragen

Seit Juli 2016 subventionieren Bund und Hersteller den Erwerb von Elektroautos und Fahrzeugen mit Brennstoffzelle. Käufer eines vollelektrischen Autos erhalten 4000 Euro Umweltbonus, 3000 Euro sind es bei Plug-in-Hybriden. Die Prämie gibt es sowohl beim Kauf als auch beim Leasing.

Zuständig für die Bewilligung ist das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA). Beantragen können die Förderung Privatpersonen, aber auch Unternehmen, Stiftungen und Vereine. Den Umweltbonus gibt es allerdings nur, wenn das Auto einen Netto-Listenpreis unter 60.000 Euro hat und auf der Liste der förderfähigen Elektrofahrzeuge des BAFA steht (hier geht's zur Liste).

Das Förderprogramm mit einem Volumen von 1,2 Milliarden Euro wurde ursprünglich bis Ende Juni 2019 aufgesetzt und reicht für mehr als 300.000 Fahrzeuge. Laut ADAC wurden allerdings bis Ende Mai 2018 lediglich rund 63.000 Autos gefördert.

Elektroautos 2019: Preis und Reichweite im Vergleich

Doch zurück zur Ausgangsfrage: Welche Elektroautos gibt es derzeit am Markt? Welche Reichweiten sind möglich? Und was kosten die Modelle? In unserer interaktiven Grafik finden Sie aktuelle E-Autos im Vergleich, über die Filter lassen sich die Modelle nach verschiedenen Kriterien sortieren. Alle Daten und Bilder basieren auf Herstellerangaben und wurden von der dpa Infocom visualisiert. (drs)

