Urlaub Do it yourself: Wir bauen uns einen Camper

Urlaub

vor 17 Min.

Urlaub Do it yourself: Wir bauen uns einen Camper

Hand in Hand ins Urlaubsglück: Ein kleinerer Campingbulli schafft Unabhängigkeit, nimmt aber noch nicht so viel Platz weg wie ein großes Wohnmobil. Und er sollte nicht die Welt kosten, zumal dann, wenn man ihn selbst ausbaut. Bild: dpa