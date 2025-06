Männerleiche in Maulbronner See entdeckt

Bei der Suche nach einem vermissten Mann in einem See in Maulbronn (Enzkreis) ist die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Nach Angaben der Polizei hatte eine Streife in der Nacht die leblose Person im Wasser entdeckt. Die Polizei äußerte sich nicht dazu, ob es sich um einen vermissten Schwimmer handelt, der seit Sonntag im Tiefen See gesucht wird.

Der gesuchte Mann hatte am frühen Morgen mit einem Bekannten in dem See gebadet, der Begleiter verließ den See jedoch schon vor dem 47-Jährigen. Später fand der Bekannte unter anderem die Kleidung und einen Rucksack des Mannes auf.

An den zunächst erfolglosen Suchmaßnahmen waren 38 Einsatzkräfte der Feuerwehr sowie weitere Helfer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) beteiligt. Trotz des Einsatzes von Tauchern, Drohnen, eines Suchhundes und eines Hubschraubers war der Mann nicht gefunden worden. Der See war vorläufig gesperrt worden.