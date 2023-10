Zu viel Salz: Bäckereiverband ändert Rezeptur für Baguettes in Frankreich

Der Bäckereiverband in Frankreich will gegen den übertriebenen Konsum von Salz vorgehen. Deshalb enthalten Baguettes seit Oktober weniger Salz als zuvor.

Statt 1,5 sind seit Oktober nur noch 1,4 Gramm Salz in 100 Gramm Baguette in Frankreich erlaubt. Mit dieser Rezeptur-Änderung will der Bäckereiverband gegen den übertriebenen Konsum von Salz mit der Gefahr von Bluthochdruck und Herzkreislauferkrankungen vorgehen. Der Verband setzte sich zum Ziel, den Salzgehalt in der gesamten Ernährung der Menschen in Frankreich zu verringern. Das das geht offenbar am einfachsten über Baguettes. Denn Brot, das in der französischen Ernährung eine wichtige Rolle spiele, sei für 20 Prozent der täglichen Salzzufuhr verantwortlich.

Baguettes in Frankreich müssen seit Oktober weniger Salz enthalten

Der Salzgehalt wird laut Bäckereiverband pro 100 Gramm Baguette und anderen hellen Brotsorten von 1,5 auf 1,4 Gramm reduziert, bei Sorten wie etwa Vollkorn- oder Sauerteigbroten sinkt der Gehalt von 1,4 auf 1,3 Gramm. Bereits im vergangenen Jahr hatte es eine erste Senkung des Salzgehaltes bei Brot gegeben. 82 Prozent der Brote würden diese Obergrenze einhalten, wie eine Überprüfung ergab. Jetzt sollen erneut 339 Produkte aus allen Regionen Frankreichs untersucht werden, um zu überprüfen, wie es mit dem Salzgehalt steht.

Die Rezeptur-Änderung klingt für den Laien wohl marginal und simpel. Doch für die Backbranche ist der Verzicht auf etwas Salz laut dem Bäckereiverband eine Herausforderung. Salz dient nämlich nicht nur dem Geschmack, sondern hat auch einen Einfluss auf die Teigeigenschaft, die Brotqualität, das Volumen, die Farbe und die Haltbarkeit. Doch es gebe Alternativen, wie etwa aktive Hefe, um die Salzreduktion zu kompensieren, so der Verband.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: AFP

Keine strikten Salz-Grenzwerte für Brot in Deutschland

In Deutschland gibt es – anders als in Frankreich – keine strikten Salz-Grenzwerte für die Backbranche. Jedoch wurde Ende 2018 eine nationale Strategie zur Reduzierung des Salzgehalts in verarbeiteten Produkten ins Leben gerufen. Bäcker in Deutschland sehen als eine Antwort auf eine Salzreduktion auch den Einsatz von Sauerteig. In Frankreich ist dieser aber weniger geläufig. (mit dpa)

Lesen Sie dazu auch