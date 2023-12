Bahnstreik: Wie es um die Strecken von Go-Ahead, Agilis und Co. steht

Am Freitag streikt die GDL. Das bedeutet: Ausfälle und Verspätungen im Zugverkehr der DB. Ein Überblick, wie die Lage bei privaten Bahnunternehmen ist.

24 Stunden lang dauert der Warnstreik, den die Lokführergesellschaft GDL im Tarifstreit mit der Deutschen Bahn ab Donnerstagabend angekündigt hat. Bis Freitag, 22 Uhr, sind wieder massive Einschränkungen im Regional- und Fernverkehr zu erwarten – gleichzeitig kämpft die Bahn noch immer mit den Folgen des Schneechaos am Wochenende.

Auf Bayerns Schienen fahren allerdings nicht nur Züge der DB, sondern auch zahlreicher privater Eisenbahnunternehmen. Welche Auswirkungen hat der Streik auf die Strecken von Go-Ahead, der BRB, Agilis und Co.?

Faktisch betrifft der Warnstreik nur die DB. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass der Streik auch Folgen für die privaten Eisenbahnunternehmen hat. Laut Gewerkschaftsaufruf soll der Streik diesmal alle Verkehrsarten treffen. Die GDL hat auch den Transdev-Konzern zum Ausstand aufgerufen. Dazu zählen verschiedene private Bahnunternehmen in Deutschland. In Bayern gehört die Bayerische Oberlandbahn (BRB) dazu.

Bahnstreik am 8.12.2023: So sind Go-Ahead, BRB und Agilis betroffen

Ein Überblick, wie es um die Ankündigungen der einzelnen Bahnunternehmen und deren Strecken in Schwaben und Oberbayern steht:

Go-Ahead:

Go-Ahead ist von dem Streik nicht direkt betroffen. Die Züge fahren nach dem üblichen Fahrplan. Aber: "Es kann dennoch zu Zugausfällen und Verspätungen kommen", teilte ein Sprecher mit. Go-Ahead rät Fahrgästen, sich vor Fahrantritt online zu informieren. Das Unternehmen rechnet außerdem mit volleren Zügen als gewöhnlich.

Es sei zu befürchten, dass "etliche der DB-Fahrdienstleiter im Allgäu wahrscheinlich ebenfalls streiken werden", teilte das Unternehmen am Donnerstagnachmittag mit. Man rechne daher damit, dass die Strecke zwischen München und Lindau am Bodensee nicht in vollem Umfang gefahren werden könne. Das Unternehmen bemühe sich um einen Ersatzverkehr mit Bussen, könne ihn aber nicht garantieren.

Bayerische Regionalbahn (BRB):

Die BRB, die Strecken von München über Rosenheim bis nach Salzburg bedient, rechnet mit geringen Auswirkungen. Eine Sprecherin sagte: "Zwar sind diesmal auch die GDL-Mitglieder der Transdev-Betriebe, zu denen die BRB gehört, zum Streik aufgerufen, jedoch gehören nur vereinzelte Mitarbeitende der BRB dieser Gewerkschaft an."

Doch dem Unternehmen machen weiter Streckensperrungen wegen des Wintereinbruchs am vergangenen Wochenende zu schaffen. Bis mindestens Freitagabend sei "weiterhin in allen Netzen der BRB" mit Zugausfällen und Verspätungen zu rechnen, wie das Unternehmen am Donnerstagnachmittag mitteilte.

Länderbahn:

Die Alex-Züge der Länderbahn verbinden München mit Regensburg und Prag. "Es ist davon auszugehen, dass der reguläre Betrieb nach den derzeit gültigen Fahrplänen stattfinden wird", heißt es. Dennoch: "Wenn Infrastrukturbetreiber und -anbieter bestreikt werden", könne es trotzdem zu Einschränkungen kommen. Die Auswirkungen des Warnstreiks dürften auch in den Netzen der Oberpfalzbahn und des Alex deutlich spürbar werden, so das Unternehmen am Donnerstagabend.

Ab Streikbeginn stünden Teile der Schieneninfrastruktur voraussichtlich nicht zur Verfügung. Arbeitsniederlegungen im Raum Regensburg seien wahrscheinlich. "Von einem Totalausfall aller Züge der Oberpfalzbahn und des Alex im Streckenabschnitt Regensburg-Schwandorf muss in diesem Fall ausgegangen werden."

Paartalbahn:

Die Paartalbahn betreibt die Strecke zwischen Augsburg und Ingolstadt. Sie gehört zur BRB – die Streikauswirkungen dürften deshalb auch hier begrenzt sein.

Agilis:

Auch Agilis, die das Streckennetz unter anderem entlang der Donau bedient, erklärt auf seiner Website: "Die Agilis-Züge fahren." Aber: "Es kann allerdings zu Beeinträchtigungen kommen, wenn sich Mitarbeitende in den Stellwerken am Warnstreik beteiligen." Beim letzten Streik der GDL im November habe es solche Fälle jedoch nur vereinzelt gegeben. (mit dpa)