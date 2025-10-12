Bananen schneller reifen lassen – so geht es in 15 Minuten

Frische Bananen haben viele Vitamine, für einige Rezepte sollten sie jedoch besonders reif sein, um ihre Süße zu entfalten – zum Beispiel für Bananenbrot. Im Supermarkt werden Bananen aber teilweise noch grün verkauft. Tipps wie die Früchte schneller reifen, gibt es hier.

Bananen schneller reifen lassen: Mit diesen Methoden klappt's

Man kann den Reifeprozess der Banane mit einigen Tipps und Tricks beeinflussen. So reifen Bananen im Bündel schneller als einzelne Bananen. Das liegt am austretenden Ethylengas. Möchte man also einzelne Bananen zum sofortigen Verzehr aufheben, kann man sie vom Bündel trennen. Sie halten bei Zimmertemperatur etwa 14 Tage. Wer sie besonders reif mag, kann die Bananen aber auch deutlich länger reifen lassen. Generell gilt: Je höher die Temperaturen, desto schneller reift die Banane. Wer sie schnell natürlich reifen lassen will, kann die Bananen also auch auf der Fensterbank in der Sonne liegen lassen.

Banane schnell im Backofen reifen lassen

Die schnellste Methode ist der Backofen. Mit diesen Schritten klappt es ganz einfach:

Backofen auf 150 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Die Bananen auf ein Backblech legen und in den Ofen geben. Die Bananen nach etwa acht bis zehn Minuten wenden. Nach 15 bis 20 Minuten sind die Bananen fertig. Die Farbe der Schale ist ausschlaggebend: Eine braune Banane ist reif. Vor der Weiterverarbeitung die Bananen abkühlen lassen.

Banane in der Mikrowelle reifen lassen

Nur 30 Sekunden muss die Banane in die Mikrowelle, um schneller zu reifen, allerdings ist der Zuckergehalt niedriger als bei der Methode im Backofen. In 100 Gramm Banane befinden sich 74 Gramm Wasser. Da die Wassermoleküle in der Mikrowelle in Schwingung gebracht werden, verändert sich auch die Konsistenz. Diese Methode ist zu empfehlen, falls es wirklich schnell gehen muss. Hier die Schritte:

Die Banane schälen. Die Banane in einen mikrowellengeeigneten Teller legen. Banane 30 Sekunden in der Mikrowelle lassen.

Banane in der Papiertüte reifen lassen

Die wohl langsamste, aber natürlichste Methode: Bananen reifen in einer Papiertüte schneller. Grund ist das im Obst enthaltene Ethylengas. Durch die Tüte wird es aufgefangen, wodurch der Reifeprozess beschleunigt werden kann. Je nach Reifegrad der Banane dauert es dann selbstverständlich trotzdem einige Stunden oder Tage bis die Banane reif ist. So gehen Sie vor:

Achten Sie darauf, dass die Bananen trocken sind. Geben Sie die Bananen in eine Papiertüte. In einer Plastiktüte könnten die Bananen schimmeln. Schließen Sie die Tüte und lassen Sie die Bananen einige Stunden ziehen. Sobald die Tüte geöffnet wird, kann der Großteil des Gases verfliegen, also lieber etwas länger warten.

Tipp: Es gibt einige Gemüse- und Obstsorten, die viel Ethylengas ausstoßen – zum Beispiel Äpfel, Passionsfrüchte und Tomaten. Sie können ebenfalls in der Papiertüte gelagert werden, um den Reifeprozess der Banane zu beschleunigen.

Bananen sind reif? Ab in den Kühlschrank

Da Bananen relativ lange halten, landen sie schon mal im Küchenregal. Da kann es schnell passieren, dass sie vergessen werden. Wer dann keine Zeit hat, die Bananen direkt in einem Smoothie oder Bananenbrot zu verarbeiten, kann sie in den Kühlschrank legen. Dort reifen sie nicht mehr nach. Bananen lassen sich auch gut einfrieren. Sie sind dann zwar für den rohen Verzehr nicht mehr unbedingt geeignet, lassen sich aber hervorragend weiterverarbeiten.