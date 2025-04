Bei diesen Supermärkten und Drogerien kann man Bargeld abheben

Insbesondere auf dem Land verschwinden Bankautomaten zunehmend. Trotzdem bleibt in Deutschland Bargeld ein beliebtes Zahlungsmittel. In den letzten Jahren ermöglichten es deshalb immer mehr Supermarktketten, zusätzliches Bargeld direkt an der Kasse abzuheben. Für den Service verlangen die Händler in der Regel keine extra Gebühr. Von Supermarkt zu Supermarkt unterscheidet sich meistens nur, wie hoch der Einkaufswert sein muss, den Kundinnen und Kunden für die Transaktion mindestens zahlen müssen.

Lidl senkt laut Bericht den Mindestwert, um beim Einkauf Bargeld abzuheben

Nach Informationen von Bild möchte der Discounter Lidl diese Schwelle Anfang kommender Woche auf zwei Euro senken und das Angebot damit noch attraktiver machen. Bisher müssen Kundinnen und Kunden bei Lidl Produkte im Wert von mindestens fünf Euro einkaufen, um zusätzlich Bargeld abheben zu können. Bestätigt hat der Discounter die Maßnahme noch nicht.

Die Nachfrage nach einer einfachen Möglichkeit, auch auf dem Land an Bargeld zu kommen, ist aber nach wie vor hoch. Erst im Oktober schaltete der Discounter Aldi Nord den Service in seinen Filialen frei. Gleichzeitig ist die von Supermarktketten „Cashback“ getaufte Idee nicht neu. Kundinnen und Kunden von Aldi Süd können beim Wocheneinkauf zum Beispiel bereits seit 2016 kostenlos weiteres Bargeld abheben.

Das sind der Mindesteinkaufswert für Bargeld an der Supermarktkasse

An der Supermarktkasse können Kundinnen und Kunden meist bis zu 200 Euro zusätzlich abheben. In der Regel ist der Service mit Giro- oder Debitkarte nutzbar. In Ausnahmefällen erlauben die Filialen auch das Bezahlen mit Kreditkarte. Der Service ist in folgenden Discountern, Supermärkten und Drogerien zu diesen Mindesteinkaufswerten möglich.

Aldi Nord: 1 Euro

Aldi Süd: 5 Euro

Alnatura: 10 Euro

Denn‘s Biomarkt: 20 Euro

dm: 0,01 Euro (mindestens ein Produkt)

Edeka: 10 oder 20 Euro (je nach Filiale unterschiedlich)

Kaufland: 10 Euro

Lidl: 5 Euro (laut Bild bald 2 Euro)

Netto: 10 Euro

Norma: 5 Euro

Penny: 0,01 Euro (mindestens ein Produkt)

Rewe: 0,01 Euro (mindestens ein Produkt)

Rossmann: 10 Euro

Tegut: 0,01 Euro (mindestens ein Produkt)