Falsche Europol-Anrufe: So verhalten Sie sich richtig

Wenn Europol anruft und sagt, Ihre persönlichen Daten wurden gestohlen, ist das erst einmal ein Schock. Doch in den meisten Fällen handelt es sich dabei um einen Betrug. Wie Sie sich in einem solchen Fall richtig verhalten.

Das Telefon klingelt, man hebt ab und eine Bandansage erklärt, dass der Anruf von Europol beziehungsweise Interpol ist und persönliche Daten gestohlen wurden. Das ist für viele womöglich erst einmal ein Schock. Und genau diesen Schockzustand nutzen die Betrüger mit ihrer Masche aus - und das immer wieder erfolgreich. Solche Anrufe erfolgen laut dem Bundeskriminalamt bundesweit. Die Betrüger geben sich als Mitarbeiter der Polizeibehörden Bundeskriminalamt, Europol oder Interpol aus und versuchen so, meist ältere Menschen um ihr Erspartes zu bringen.

Falsche Europol-Anrufe: Ablauf der Betrugsmasche

Die Betrüger behaupten am Telefon fälschlicherweise, dass den Betroffenen persönliche Daten gestohlen wurden und Kriminelle nun damit Straftaten begehen. Die Täter versuchen ihre Opfer durch diese Täuschung zur Übergabe oder Überweisung von Geldbeträgen zu bewegen und zusätzlich an Informationen über die persönlichen und finanziellen Verhältnisse zu gelangen, um weitere Straftaten vorzubereiten. Die Betrüger nutzen bei diesen Anrufen oft ein spezielles technisches Verfahren, sodass ihren Opfern tatsächlich eine zu Europol, Interpol oder einer deutschen Polizeidienststelle gehörende Telefonnummer angezeigt wird.

In mehreren Fällen im Landkreis Dillingen meldete sich im Juni eine Bandansage, bei der sich der Anrufer als Mitarbeiter von Europol ausgab und die Angerufenen aufforderte, eine weitere Taste zum Verbinden zu drücken. Im Anschluss war ein Englisch sprechender Mann mit Akzent in der Leitung, der erklärte, dass die ID-Nummer des Personalausweises missbräuchlich für Betrugsstraftaten im Ausland verwendet wurde. Zusätzlich wurde in einem Fall auch nach Kontodaten gefragt.

So verhalten Sie sich richtig bei falschen Europol-Anrufen

Das Bundeskriminalamt weist darauf hin, dass die Polizei niemals um eine Überweisung von Geldbeträgen bitten würde. Das gilt auch für das Bundeskriminalamt selbst sowie für Europol und Interpol. Wer Opfer der Betrugsmasche wird, sollte sich folgendermaßen verhalten:

Geben Sie am Telefon keine Details zu persönlichen oder finanziellen Verhältnissen preis.

Folgen Sie nicht den Aufforderungen der Anrufer, lassen Sie sich nicht in ein Gespräch verwickeln oder unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie auch niemals Geld an unbekannte Personen.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, erstatten Sie Strafanzeige bei Ihrer örtlichen Polizeidienststelle. Recherchieren Sie eigenständig die Telefonnummer der Polizeidienststelle und wählen Sie die Nummer selbst. Benutzen Sie auf keinen Fall die Rückruftaste.

Bundesnetzagentur: Immer mehr Beschwerden über falsche Europol-Anrufe

Die Bundesnetzagentur verzeichnet seit März dieses Jahres zunehmend Beschwerden über falsche Europol-, Interpol- oder BKA-Anrufe, wie sie gegenüber unserer Redaktion angibt. Seitdem steigt die Zahl der gemeldeten Fälle kontinuierlich an. Waren es im März noch 1768 Fälle in Deutschland, stieg die Zahl im April auf 5180 und im Mai auf 7519. Die Beschwerden für Juni sind bislang nicht final ausgewertet. Die Behörde rechnet aber mit über 7600 gemeldeten Fällen. Diese Zahlen bilden lediglich die Beschwerden bei der Bundesnetzagentur ab. Viele Fälle werden auch unmittelbar der Polizei und der Staatsanwaltschaft gemeldet.

Telefonbetrug: Enkeltrick per Anruf oder WhatsApp

Eine weitere weit verbreitete Betrugsmasche ist der sogenannte Enkeltrick. Dafür nutzen die Täter nicht nur Anrufe, sondern auch Messengerdienste wie WhatsApp. Die angeblichen Kinder oder Enkel melden sich mit einer unbekannten Nummer und geben vor, sofort finanzielle Unterstützung zu benötigen. Dabei gaukeln sie den Opfer oft einen Verkehrsunfall mit rechtlichen Konsequenzen vor, denen man nur mit einer sofortigen Zahlung entgehen könne. Doch nicht in allen Fällen geht es um einen Unfall. Auch eine scheinbare finanzielle Notlage wird oft als Grund für Geldforderungen angegeben. Die unbekannte Nummer erklären die Betrüger ihren Opfern damit, dass ihr Telefon bei dem Unfall beschädigt wurde, verloren gegangen oder aus anderen Gründen gerade nicht verfügbar ist. In solchen Fällen rät die Polizei:

Rufen Sie Ihre Kinder oder Enkel auf der Ihnen bekannten Rufnummer an.

Beziehen Sie, wenn nötig, andere Verwandte oder Vertrauenspersonen mit ein.

Speichern Sie keine unbekannten Nummern als Kontakt.

Haben Sie bereits Geld überwiesen, kontaktieren Sie sofort Ihre Bank, um den Geldtransfer gegebenenfalls noch stoppen zu können.

Steht ein Betrug im Raum, sichern Sie den Chatverlauf, beispielsweise als Screenshot oder Foto.

Wenden Sie sich umgehend an die Polizei und erstatten Sie Anzeige.

Wie kommen Telefonbetrüger an Mobilfunknummern?

Betroffene fragen sich natürlich, wie die Betrüger an ihre privaten Mobilfunknummern kommen. Meist kann das nicht eindeutig geklärt werden. Die Verbraucherzentrale Hessen vermutet dahinter allerdings Phishing-Attacken und illegalen Datenhandel als Hauptquellen, wie sie gegenüber der Deutschen Presseagentur angibt. Nicht nur aus diesem Grund sollten Verbraucherinnen und Verbraucher grundsätzlich zurückhaltend bei der Preisgabe ihrer privaten Daten sein.