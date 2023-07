Neuer Bun und mehr Soße: McDonald’s ändert Big-Mac-Rezeptur

McDonald’s verpasst seinen Burger-Klassikern ein Facelift. Die Buns sollen künftig mehr glänzen und die Zwiebeln karamellisiert werden. Nicht nur der Big Mac bekommt eine neue Rezeptur.

Nach 50 Jahren ändert McDonald’s zum ersten Mal die Rezeptur seiner Burger-Klassiker. Eine Geschmackrevolution erwartet Fastfood-Fans aber nicht. Es geht viel mehr um kleine Details, wie die Bild berichtet.

McDonald’s: Neue Buns für Big Mac, Royal TS und Co.

Die Klassiker der Fastfood-Kette, wie Hamburger, Cheeseburger, Big Mac und Royal TS bekommen ein neues Brötchen, ein sogenanntes Brioche Bun. Beim Big Mac soll es eine Butternote haben, beim Royal TS wird der Geschmack leicht milchig sein. Auch die Anzahl der Sesamkörner soll sich von Bun zu Bun unterscheiden. Zudem werden die Brötchen im Umfang etwas kleiner, dafür aber höher – sodass das Gewicht unverändert bleibt. Wie die Bild berichtet, sollen die Burgerbrötchen ansprechender aussehen und leicht glänzen. Dadurch sollen sie wie selbstgemacht wirken.

Änderungen bei Big Mac und anderen McDonald’s-Burgern

Neben den neuen Buns kündigte McDonald’s noch weitere kleine Änderungen an. Beim Toasten der Brötchen soll die Hitze erhöht werden, sodass die Burger länger warm und saftig bleiben. Bislang kamen Zwiebeln erst beim Belegen auf die Burger. Bald werden sie aber schon beim Grillen auf das Fleisch gelegt. Dadurch sollen sie karamellisiert und der Geschmack intensiver werden. Der Big Mac bekommt neben einem neuen Brötchen und karamellisierten Zwiebeln auch mehr Soße. Beim Cheesburger soll der Käse cremiger werden.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

In einigen Filialen sollen die neuen Burgerbuns bereits verwendet werden, so die Bild. In anderen Filialen kommen sie zum Einsatz, sobald die alten Buns abverkauft sind. McDonald’s plant für Samstag und Sonntag eine Coupon-Aktion. Registrierte App-Nutzer sollen einen Gutschein erhalten, mit dem sie den neuen Big Mac für einen Euro probieren können.

Rezeptur für Big Mac in Österreich bereits geändert

In Österreich hat McDonald’s die Rezeptur für den Big Mac und den Royal TS bereits im Frühjahr geändert. Im Speziellen wurden die Rezepte der Rinder-Burger-Patties und der Buns verfeinert. Und auch die Zubereitungsschritte wurden überholt.

Lesen Sie dazu auch