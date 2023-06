Auch Preise für Tiefkühlfisch geraten ins Rutschen

Nach den Preisen für Milch, Sahne und Joghurt geraten auch die Preise für tiefgekühlten Fisch in Deutschland ins Rutschen.

Nach den Preisen für Milch, Sahne und Joghurt geraten auch die Preise für tiefgekühlten Fisch in Deutschland ins Rutschen. Mit Aldi, Kaufland und Norma kündigten am Montag eine ganze Reihe von Handelsketten dauerhafte Senkungen bei Produkten wie Fischstäbchen oder Seelachsfilet an.

So senkt Aldi den Preis für die 450-Gramm-Packung Fischstäbchen der Eigenmarke Golden Seafood ab Dienstag von 3,19 Euro auf 2,79 Euro. Kaufland reduzierte den Preis für die 800-Gramm-Packung Alaska-Seelachs der Eigenmarke K-Cassic bereits am Montag von 5,69 auf 4,79 Euro. Norma verbilligte Backfischstäbchen der Eigenmarke Fjordkrone von 3,19 Euro auf 2,85 Euro.

(dpa)