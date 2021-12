So klappt der Päckchen-Versand bis Weihnachten

Wer zu Weihnachten Pakete und Briefe verschicken will, sollte sie rechtzeitig abgeben, damit die verschickten Geschenke rechtzeitig mit Post, DHL, GLS, Hermes, UPS oder DPD ankommen.

In der Weihnachtszeit werden in Deutschland jedes Jahr besonders viele Pakete, Briefe und Postkarten verschickt. Wer sicher gehen möchte, dass die versandten Pakete und Briefe rechtzeitig ankommen, sollte sie rechtzeitig losschicken. Über 20 Millionen Paket-Sendungen werden an guten Tagen in der Weihnachtszeit in Deutschland verschickt. Deshalb gilt: Je früher, desto besser. Besonders, wenn Geschenke ohne die teurere Express-Option verschickt werden sollen.

DHL, Hermes, DPD: Pakete rechtzeitig abschicken

DHL: Wer Pakete oder Päckchen mit DHL verschicken möchte, sollte diese spätestens am Montag, den 20. Dezember bis 12 Uhr aufgeben, damit die Geschenke rechtzeitig zu Heiligabend am Freitag ankommt.

Hermes: Auch hier gilt der 20. Dezember als der Tag, an dem private Päckchen und Pakete spätestens abgegeben werden sollten, damit diese sicher bis Heilig Abend ankommen.

DPD: Großzügiger beim Stichtag für Pakete und Päckchen ist DPD: Hier können Kunden bis zum 21. Dezember ihre Pakete und Päckchen aufgeben.

Weihnachten: Pakete verschicken mit GLS und UPS

GLS: Beim Paketversand GLS gilt der 20. Dezember um 12 Uhr als letzter Tag für die Paket-Aufgabe, um sicherzustellen, dass die versandten Geschenke rechtzeitig an Heilig Abend unter dem Baum liegen.

UPS: Sendungen, die mit UPS versandt werden, sollten bis 21. Dezember um 12 Uhr aufgegeben werden.

Post: Briefe und Postkarten für Weihnachten

Deutsche Post: Wer sicher gehen möchte, dass Briefe und Postkarten zu Weihnachten ankommen, sollte die bis spätestens 22. Dezember zur Post bringen.

Was ist, wenn ich Pakete erst kurz vor Weihnachten abschicke?

Wer Pakete und Päckchen kurz vor knapp erst am 23. Dezember abschickt, muss tiefer in die Tasche greifen, damit das Geschenk rechtzeitig ankommt. Die Express-Lieferoptionen werden bei den meisten Paketdiensten für einen Preisaufschlag angeboten.

Pakete schmücken für Weihnachten: Verband warnt

Der Bundesverband Paket und Expresslogistik (BIEK) warnt davor, Pakete zu schmücken: Der Versandkarton sollte nicht mit Geschenkpapier, Schleifen oder Paketschnur verziert werden. Der Grund: Der Schmuck könnte sich in den automatischen Paketsortieranlagen verfangen.

