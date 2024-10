Herbstlich graues Wetter – Nebel und Regen bleiben präsent

Trübes, aber mildes Herbstwetter erwartet die Menschen in Hessen in den kommenden Tagen. Am Donnerstag bleibt es meist stark bewölkt, im Nordosten kann es anfangs noch etwas heiter sein. Im Westen fällt gebietsweise Regen, während es vielerorts trocken bleibt. Die Temperaturen erreichen 16 bis 20 Grad, im höheren Bergland maximal 15 Grad, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

In der Nacht zum Freitag bleibt es wechselnd bis stark bewölkt, gebietsweise fällt etwas Regen. Später lockert es teils auf, dabei entstehen dichte Nebelfelder. Die Tiefstwerte liegen zwischen 11 und 7 Grad.

Der Freitag startet dann mit Nebel, der sich laut den Experten vom DWD nur langsam auflöst. Im Tagesverlauf kann es örtlich zu schauerartigem Regen kommen, die Temperaturen steigen auf 16 bis 19 Grad. Am Samstag bleibt es laut DWD überwiegend grau und neblig-trüb, mit vereinzeltem Regen bei milden Höchstwerten von 15 bis 18 Grad.