Brückentage 2023: Urlaub und Feiertage voll nutzen

Um den Urlaub zu verlängern, können Feiertage sinnvoll genutzt werden. Lesen Sie hier, welche Feiertage Ihnen 2023 noch mehr Erholung schenken.

Brückentage zwischen Feiertagen und Wochenende machen es möglich, den eingereichten Urlaub zu verlängern, ohne wertvolle Urlaubstage zu verlieren. Während 2022 für Arbeitnehmer eher mau ausfiel, weil viele der Feiertage auf ein Wochenende fielen, sieht es für das Jahr 2023 schon besser aus. Nur Neujahr fällt im Jahr 2023 auf ein Wochenende. Hier erfahren Sie, welche Feiertage Sie dieses Jahr bei der Urlaubsplanung im Blick behalten sollten.

Brückentage im Januar 2023

Heilig Drei Könige: Beim zweiten Feiertag des Jahres sieht es gut aus für Arbeitnehmer: Der 6. Januar, Heilige Drei König, fällt 2023 auf einen Freitag. Das heißt, wer sich also die erste Januar-Woche frei nehmen will, braucht dafür nur vier Urlaubstage .

Nur in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern: Brückentag im März 2023

Im März ist der 8. März ein Feiertag - aber nur in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Am Internationalen Frauentag hat man in Berlin und MV frei. Der Tag ist 2023 ein Mittwoch. Wer dort wohnt und ein verlängertes Wochenende haben möchte, kann sich am 6. und 7. März frei nehmen.

April 2023: Ostern bietet Chance auf lange Ferien

Wer um Ostern Urlaub nimmt, kann mit nur acht Urlaubstagen auf insgesamt 16 freie Tage kommen. Karfreitag ist dieses Jahr am 7. April. Wer sich also am 3., 4., 5. und 6. sowie dann wieder nach den Osterfeiertagen vom 11. bis 14. April frei nimmt, kann sich auf lange Osterferien freuen.

Drei relevante Feiertage im Mai 2023

Der Tag der Arbeit fällt 2023 auf einen Montag. Mit vier Urlaubstagen kommt man also schon auf neun freie Tage am Stück.

fällt 2023 auf einen Montag. Mit vier kommt man also schon auf neun freie Tage am Stück. Christi Himmelfahrt : Der Feiertag fällt immer auf den Donnerstag 39 Tage nach Ostersonntag . Dieses Jahr ist Christi Himmelfahrt am 18. Mai. Mit dem Brückentag am 27. Mai lockt ein verlängertes Wochenende oder gar neun Tage Urlaub mit nur vier Urlaubstagen .

: Der fällt immer auf den Donnerstag 39 Tage nach . Dieses Jahr ist am 18. Mai. Mit dem am 27. Mai lockt ein verlängertes Wochenende oder gar neun Tage Urlaub mit nur vier . Pfingsten fällt dieses Jahr auf den 28. ( Pfingstsonntag ) und 29. Mai ( Pfingstmontag ). Wer also neun Tage frei haben möchte, muss sich vom 30. Mai bis 2. Juni frei nehmen.

Juni 2023: Brückentag an Fronleichnam in manchen Bundesländern

Fronleichnam : Wer in Baden-Württemberg , Bayern , Hessen , dem Saarland , Nordrhein-Westfalen oder in Rheinland-Pfalz arbeitet, hat an Fronleichnam (8. Juni) frei. Der Tag ist jedes Jahr ein Donnerstag - also ideal für Arbeitnehmer. Für ein verlängertes Wochenende muss nur der 9. Juni freigenommen werden. Es gibt aber auch die Chance auf 16 Tage Urlaub: Wenn Sie sich zusätzlich zum Pfingsturlaub vom 30. Mai bis 2. Juni die drei Tage vor Fronleichnam (5., 6., 7. Juni) und den Brückentag am 9. Juni Urlaub nehmen.

Urlaub im Sommer: Brückentage im August 2023

Wenn Sie in Augsburg leben, haben Sie im August gleich zwei Chancen auf ein verlängertes Wochenende. Das Augsburger Friedensfest fällt 2023 auf einen Dienstag (8. August). Ein Urlaubstag reicht also für ein langes Wochenende.

Der Feiertag Mariä Himmelfahrt betrifft nur Menschen, die in Bayern oder im Saarland arbeiten. Er fällt 2023 auf einen Dienstag (15. August). Für ein verlängertes Wochenende können Sie sich also einfach am 14. August frei nehmen.

Brückentag im September 2023 nur in Thüringen

Im September haben nur Arbeitnehmer in Thüringen frei. Der 20. September ist hier Weltkindertag. Der Tag fällt auf einen Mittwoch. Für ein langes Wochenende werden also nur zwei Urlaubstage benötigt.

Freie Tage im Oktober 2023

Am 3. Oktober dürfen sich Arbeitnehmer in ganz Deutschland freuen: Der Tag der Arbeit ist in allen Bundesländern Feiertag. Er ist 2023 an einem Dienstag - ein einzelner Urlaubstag bringt also ein verlängertes Wochenende.

Der nächste Feiertag ist der Reformationstag am 31. Oktober: Allerdings nur für Bundesländer, die traditionell protestantisch geprägt sind. Das betrifft Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Thüringen. Der Feiertag fällt auf einen Dienstag und bietet sich damit für ein langes Wochenende an.

November 2023 - Brückentage

Allerheiligen : Am 1. November haben Arbeitnehmer in Baden-Württemberg , Bayern , Nordrhein-Westfalen , Rheinland-Pfalz und im Saarland frei. Der Feiertag ist 2023 ein Mittwoch.

: Am 1. November haben Arbeitnehmer in , , , und im frei. Der ist 2023 ein Mittwoch. Buß- und Bettag ist der nächste Feiertag im November; 2023 ist er am 22. November. Der Feiertag gilt allerdings nur für Arbeitnehmer in Sachsen als arbeitsfreier Tag. Dieses Jahr fällt jedes Jahr auf einen Mittwoch: Wer sich also Montag und Dienstag (20. und 21. November) oder Donnerstag und Freitag (23. und 24.) freinimmt, hat mehrere Tage frei.

Weihnachten liegt 2023 günstig für den Urlaub

Weihnachten 2023: Die letzten Feiertage des Jahres sind der 25. und 26. Dezember, die Weihnachtsfeiertage. Da Heiligabend dieses Jahr an einem Sonntag ist, fällt der erste Weihnachtsfeiertag 2023 auf einen Montag und der zweite Weihnachtsfeiertag auf einen Dienstag. Da Heiligabend kein gesetzlicher Feiertag ist, passt es in diesem Jahr also sehr gut - es muss auch kein halber Urlaubstag genommen werden. Auch Silvester ist kein gesetzlicher Feiertag, häufig haben Arbeitnehmer aber zumindest den halben Tag frei.