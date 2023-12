Bürgergeld-Auszahlung im Januar 2024: Wann ist das Geld auf dem Konto?

Ab 2024 wird das Bürgergeld erhöht. Ausgezahlt wird es immer zum Ende des Vormonats. Wann können Empfängerinnen und Empfänger im Januar mit dem Geld rechnen?

Erhöhung, Kürzung und nun doch die Erhöhung - um das Bürgergeld und den Bundeshaushalt für 2024 gab es jüngst eine politische Debatte mit viel Hin und Her. Inzwischen steht aber fest: Der Bürgergeld-Regelsatz wird 2024 erhöht. Andere Summen auszuzahlen ist einem Sprecher der Bundesagentur für Arbeit zufolge technisch auch gar nicht mehr möglich, denn der Auszahlungsprozess laufe bereits, berichtet die Süddeutsche Zeitung.

Für Empfängerinnen und Empfänger von Bürgergeld bedeutet das eine Steigerung des Regelsatzes um 12 Prozent, also zwischen 39 Euro und 61 Euro mehr pro Monat. Das erste Mal ausgezahlt wird der höhere Betrag im Januar 2024. Wann ist das Geld aber auf dem Konto der Berechtigten?

Übrigens: Obwohl die Erhöhung des Bürgergeldes 2024 in trockenen Tüchern ist, wird im kommenden Jahr in Bezug auf die Sozialleistung trotzdem mit der ein oder anderen Sparmaßnahme zu rechnen sein. So sollten etwa ukrainische Geflüchtete schneller in den deutschen Arbeitsmarkt integriert werden, um die Abhängigkeit vom Bürgergeld zu veringern.

Bürgergeld-Auszahlung im Januar 2024: Wann wird das Geld überwiesen?

Das Bürgergeld soll laut dem Bundesarbeitsministerium (BMAS) für Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen decken können, ein "menschenwürdiges Existenzminimum" sichern. Dabei richtet sich die Höhe der Sozialleistung nach dem Regelsatz sowie der persönlichen Lebenssituation von Empfängerinnen und Empfängern. Bürgergeld hat demnach eine Bedarfsdeckungsfunktion zur Sicherung des Lebensunterhalts und muss Berechtigten daher am Monatsanfang zur Verfügung stehen.

In der Regel wird das Bürgergeld im Vormonat für den Folgemonat überwiesen, sodass es Berechtigten spätestens am ersten Werktag des Monats zur Verfügung steht. Laut der Bundesagentur für Arbeit wird ihnen das Bürgergeld am ersten Werktag eines Monats für diesen Monat auf das von ihnen angegebene Bankkonto überwiesen.

Für Januar 2024 muss Empfängerinnen und Empfängern das Bürgergeld also spätestens am Dienstag, 2. Januar 2024, zur Verfügung stehen. Damit fällt der Auszahlungstermin für das Bürgergeld im Januar 2024 auf den Freitag, 29. Dezember 2023.

Wichtig: Die genauen Überweisungstage für Bürgergeld können je nach Jobcenter variieren. So schreibt etwa die Verwaltung für den Kreis Nordfriesland auf ihrer Homepage, dass das Bürgergeld für Januar 2024 bereits am 22. Dezember 2023 überwiesen wird. Wer ganz genau wissen will, wann das Geld auf dem Konto ist, sollte beim zuständigen Jobcenter nachfragen.