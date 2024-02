Bürgergeld-Auszahlung im März 2024: Wann ist das Geld auf dem Konto?

Zum Jahresbeginn wurde das Bürgergeld um zwölf Prozent erhöht. Doch wann ist es eigentlich auf dem Konto? Wann es im März 2024 überwiesen wird, lesen Sie hier.

Das Bürgergeld hat zum 1. Januar 2023 Hartz IV beziehungsweise Arbeitslosengeld II abgelöst. Ein Jahr später wurde die Leistung zum 1. Januar 2024 um rund zwölf Prozent erhöht. Damit ist der Regelsatz von 502 Euro auf 563 Euro gestiegen. Am Ziel der Sozialleistung hat sich aber nichts verändert.

Dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) zufolge soll das Bürgergeld für Menschen, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen decken können, ein "menschenwürdiges Existenzminimum" sichern. Dabei richtet sich die Höhe der Sozialleistung nach dem Regelsatz sowie der persönlichen Lebenssituation von Empfängerinnen und Empfängern. Bürgergeld hat demnach eine sogenannte Bedarfsdeckungsfunktion und muss Berechtigten daher am Monatsanfang zur Verfügung stehen. Wann ist das Geld für März 2024 also auf dem Konto?

Übrigens: Die Bürgergeld-Erhöhung 2024 ist nicht ganz ohne Schwierigkeiten über die Bühne gegangen. Aufgrund der Haushaltsdebatte hatten sich verschiedene Politikerinnen und Politiker zunächst gegen die Erhöhung ausgesprochen. Nun geht es in der Diskussion schon um die nächste Erhöhung, die 2025 anstehen würde.

Bürgergeld-Auszahlung im März 2024: Wann wird das Geld überwiesen?

Nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit steht das Bürgergeld Berechtigten in der Regel am ersten Werktag eines Monats für diesen Monat auf dem angegebenen Bankkonto zur Verfügung. Dafür muss das Geld bereits am Ende des Vormonats überwiesen werden.

Also: Für März 2024 muss das Bürgergeld Empfängerinnen und Empfängern spätestens am Freitag, 1. März 2024, zur Verfügung stehen. Damit fällt der Auszahlungstermin für das Bürgergeld im März 2024 auf Donnerstag, den 29. Februar 2024.

Wichtig: Die genauen Überweisungstage für das Bürgergeld können je nach Jobcenter variieren und sich teilweise auch um ein bis zwei Tage nach hinten oder vorne verschieben. Wer ganz genau wissen will, wann das Geld auf dem Konto ist, sollte beim zuständigen Jobcenter nachfragen.