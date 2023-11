Bürgergeld: Gibt es einen Zuschuss, um ein Auto zu kaufen?

Wenn Bürgergeld-Empfänger ein Auto benötigen, kann das schnell ihren Geldbeutel sprengen. Gibt es für sie einen Zuschuss, um ein Auto zu kaufen?

In Deutschland beziehen rund 5,5 Millionen Menschen Bürgergeld. In der Regel müssen sie mit dem Geld, das sie bekommen gut wirtschaften. Bürgergeld-Empfängerinnen und Empfängern steht je nach ihren Lebensumständen ein bestimmter Regelsatz zu, außerdem übernimmt das Jobcenter die Kosten für Miete und Heizung in angemessener Höhe. Der Regelsatz setzt sich aus verschiedenen Posten zusammen.

Auf den Bereich "Verkehr" entfallen laut der Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg 8,97 Prozent. Bei einem Regelsatz von aktuell 502 Euro entspricht das 45,02 Euro pro Monat. Ab 2024 - der Regelsatz steigt auf 563 Euro - wären es 50,50 Euro. Für Fahrten im öffentlichen Nahverkehr kann das ausreichen, wer aber auf ein Auto angewiesen ist - etwa um die Kinder von A nach B zu bringen oder die eigene Arbeitsstelle zu erreichen -, muss lange sparen, um sich von dem Geld ein Auto kaufen zu können. Gibt es in diesem Fall einen Zuschuss vom Jobcenter?

Übrigens: Die Sozialleistung ist derzeit ein viel diskutiertes Thema, denn das Bürgergeld soll 2024 erhöht werden. In der Politik werden derzeit aber auch Stimmen laut, die die Erhöhung aufgrund des Haushaltslochs streichen wollen.

Bürgergeld: Wird der Kauf eines Autos gefördert?

In der Regel haben Empfängerinnen und Empfänger von Bürgergeld keinen Anspruch auf eine Förderung oder eine Übernahme der Kosten, wenn sie ein Auto kaufen. Ist die Anschaffung jedoch notwendig, kann diese laut dem Jobcenter Dortmund unter bestimmten Umständen finanziell unterstützt werden.

Notwendig kann der Kauf eines Autos demnach nämlich im Rahmen einer Arbeitsaufnahme sein, wenn etwa ein eigenes Fahrzeug zu den Voraussetzungen für eine Einstellung zählt oder die neue Arbeitsstelle ohne Auto nicht erreicht werden kann. Dem Jobcenter Dortmund zufolge kann eine Kostenübernahme in solchen Fällen geprüft werden. Dabei würde es sich um eine Leistung aus dem sogenannten Vermittlungsbudget handeln.

Übrigens: Das Auto von Personen, die Bürgergeld beziehen, darf einen bestimmten Wert nicht überschreiten.

Bürgergeld und Autokauf: Worauf ist beim Vermittlungsbudget zu achten?

Auf Leistungen aus dem Vermittlungsbudget besteht kein Rechtsanspruch, daher unterstreicht das Jobcenter Dortmund: "Wichtig; bitte wenden Sie sich an Ihre persönliche Beratungsfachkraft [...] und sprechen Sie mit dieser über Ihre Pläne - unbedingt bevor Sie das Auto anschaffen." Dazu rät auch die Bundesagentur für Arbeit wenn es um das Vermittlungsbudget geht. Dieses muss übrigens beantragt werden.

Der Bundesagentur für Arbeit zufolge soll das Vermittlungsbudget Bezieherinnen und Bezieher von Bürgergeld dabei unterstützen, "so schnell wie möglich eine Arbeit zu finden, eine Ausbildung anzutreten oder eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden". In diesem Rahmen werden bestimmte Kosten erstattet. Dabei, ob und in welcher Höhe eine finanzielle Unterstützung erbracht wird, handelt es sich aber um Einzelfallentscheidungen. Zu den Voraussetzungen für eine Bewilligung zählt auch, dass Bürgergeld-Berechtigte sich aktiv um Arbeit oder eine Ausbildung bemühen.

Übrigens: Es gibt noch weitere Kosten, die das Jobcenter unter Umständen übernimmt oder sich an diesen beteiligt.