Bürgergeld-Erhöhung 2024 für Kinder: Wie viel Geld bekommen sie?

Auch für Kinder und Jugendliche soll das Bürgergeld 2024 steigen. Mit wie viel Geld können sie künftig rechnen? Hier gibt es Infos und Beispielrechnungen.

In Zeiten der Inflation und hoher Preise müssen auch Eltern schauen, ob das Geld reicht, um "den Kindern ein paar neue Schuhe zu kaufen", wie es Bundesarbeitsminister Hubertus Heil ( SPD) am 29. Juli in Berlin formulierte. Deshalb soll es beim Bürgergeld zum 1. Januar 2024 "zu einer deutlichen Erhöhung" kommen. Die Unterstützung soll laut Heil alle Generationen betreffen. Auch Kinder profitieren davon.

Bürgergeld-Erhöhung 2024: Wie weit wird das Bürgergeld erhöht?

Die geplante Änderung betrifft den Bürgergeld-Regelsatz. Dieser soll die Sicherung des Lebensunterhalts gewährleisten. Wegen der Inflation sollen die mehr als fünf Millionen Bezieherinnen und Bezieher von Bürgergeld im kommenden Jahr spürbar höhere Leistungen erhalten, erklärte Heil. Er sprach von einer Erhöhung von gut zwölf Prozent. Die entsprechende Verordnung muss allerdings erst noch beschlossen werden.

Die Berechnung der Bürgergeld-Regelsätze erfolgt anhand statistisch erfasster Daten von rund 60.000 Haushalten. Dabei wird berechnet, wie hoch der Bedarf für Ernährung, Kleidung, Körperpflege und Sonstiges ist. Zudem wird berücksichtigt, wie viel Geld für die Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben benötigt wird. Das Bürgergeld hat 2023 das Arbeitslosengeld Hartz IV abgelöst.

Bürgergeld-Erhöhung 2024 für Kinder: Wie viel Geld bekommen Kinder und Jugendliche?

Nicht nur Erwachsene können von Armut bedroht und vom Bürgergeld abhängig sein. Auch Kinder und Jugendliche benötigen Geld zum Leben und erhalten deshalb Unterstützung. Dabei gibt es drei Regelstufen des Bürgergeldes, welche laut dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) für Kinder und Jugendliche gelten, und nach Altersstufen unterteilt sind. Mit diesem Anstieg können Kinder und Jugendliche laut Heil im kommenden Jahr rechnen:

Kinder bis fünf Jahre erhalten statt derzeit 318 Euro künftig 357, also 39 Euro mehr.

erhalten statt derzeit 318 Euro künftig 357, also 39 Euro mehr. Kinder von sechs bis 13 Jahren erhalten 42 Euro mehr, also statt bisher 348 Euro künftig insgesamt 390 Euro im Monat.

erhalten 42 Euro mehr, also statt bisher 348 Euro künftig insgesamt 390 Euro im Monat. Für Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren steigen die Regelsätze um 51 Euro von 420 auf 471 Euro.

Erwachsenen Kindern bis 25 Jahre, die noch zu Hause leben, und ebenfalls Bürgergeld bekommen, überweist der Staat künftig 451 Euro. Das sind 49 Euro mehr als bisher.

Übrigens: Einen eigenen Antrag müssen die Kinder und Jugendlichen für das Bürgergeld nicht stellen. Sie bilden zusammen mit den Eltern oder der erziehungsberechtigten Person eine Bedarfsgemeinschaft. In Familien, die Bürgergeld beziehen, können durch die Kinder zudem Mehrbedarfe angerechnet werden, die wiederum ebenfalls 2024 prozentual steigen werden.