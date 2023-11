Bürgergeld

Bürgergeld für einen Monat beantragen: So klappt es mit dem Zuschuss zur Heizkostennachzahlung

Das Bürgergeld hat in diesem Jahr Hartz IV abgelöst. Doch die Sozialleistung kann unter Umständen auch als eine Einmalzahlung beantragt werden. In welchen Fällen das funktioniert, lesen Sie in diesem Artikel.

