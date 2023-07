Hitzebonus beim Bürgergeld? Das steckt dahinter

Laut einem Tiktok soll es 300 Euro "Hitzebonus" für Bürgergeld-Empfänger geben. Doch stimmt das wirklich?

Auf Tiktok kursiert derzeit ein Video: 300 Euro Bonuszahlung soll es für Bürgergeld-Empfängerinnen und -Empfänger geben. Doch stimmt das wirklich?

Hitze-Bonus beim Bürgergeld: Was hat es damit auf sich?

In dem 20-sekündigen Video, das Anfang der Woche veröffentlicht wurde, heißt es, dass es einen "Hitzebonus" von 300 Euro für Bürgergeld-Empfängerinnen und -Empfänger geben soll. Diesen könnten sich die Anspruchsberechtigten ab Dienstag bei ihrem zuständigen Jobcenter abholen. Davon sollen Klimageräte oder Ventilatoren gekauft werden können. Aber auch Freibadbesuche sollen laut dem Tiktok durch den "Hitzebonus" ermöglicht werden können.

"Das ist hoffentlich ein Witz", schreibt ein User in den Kommentaren. Andere User nehmen das Tiktok nicht ganz so ernst: "Als ob das stimmt" oder "wie viele rufen dort an und fragen nach einem Hitzebonus" heißt es dort.

Hitze-Bonus beim Bürgergeld: Das sagt die Bundesagentur für Arbeit dazu

Das Jobcenter übernimmt gewisse Kosten, wie beispielsweise die Miete oder andere notwendige Anschaffungen. Sozialverbände fordern außerdem eine monatliche Einmalzahlung von 100 Euro. Doch bislang gibt es keine Sonderzahlungen für Bürgergeld-Empfängerinnen und -Empfänger.

Und das gilt auch für den "Hitzebonus". Auf Nachfrage unserer Zeitung sagte ein Sprecher der Bundesagentur für Arbeit, dass es keinen "Hitzebonus" für Bürgergeld-Empfängerinnen und -Empfänger gebe. Die 300 Euro, die der Tiktoker in seinem Video verspricht, gibt es also nicht.

