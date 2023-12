C&A auf Expansionskurs: 100 neue Filialen in Europa geplant

Für den Moderiesen C&A scheint es bergauf zu gehen. Bis zu 100 neue Filialen sollen in Europa eröffnen. Unter anderem auch in Deutschland.

Während viele Modegeschäfte in Deutschland derzeit ihr Aus verkünden, scheinen andere deutlich besser durch die Krise zu gehen. Erst kürzlich verkündete der Sportriese Decathlon noch in diesem Jahr weitere Filialen eröffnen zu wollen.

Und auch das Trend-Label Stradivarius hat in diesem Jahr seine ersten Filialen in Deutschland eröffnet.

In einem Interview mit der Rheinischen Post erzählte der C&A Deutschland-Chef Carsten Horn nun von den Zukunftsplänen der Modekette.

Neue Filialen: C&A hat sich neu aufgestellt

Während es bis vor ein paar Jahren noch schlecht stand um den Moderiesen, scheinen nun die Zeichen besser zu stehen. Denn C&A hat sich neu aufgestellt. Dahinter soll laut Horn ein neues Konzept stecken: "Wir haben zwei Drittel unserer 1300 Läden in Europa modernisiert. Das Sortiment ist spitzer geworden. Und wir werden auf allen Verkaufskanälen größer."

Vor Corona, also 2019, sei das Geschäft noch ein anderes gewesen, "mit der teilweisen Tendenz zu Discounter-Preisen, breiterem Sortiment und mehr Marken als heute", so Horn. Statt durch Massen an Kleidung zu laufen sollen Kunden nun gezielt inspiriert werden.

C&A will 100 neue Filialen in Europa eröffnen - auch in Deutschland

Neben den Modernisierungen der bisherigen C&A-Filialen - von denen es allein in Deutschland 394 gibt - will der Moderiese in den kommenden drei Jahren 100 neue Filialen eröffnen. Ein Teil davon soll auch in Deutschland angesiedelt werden. "In Hamburg, Berlin und Ostdeutschland zum Beispiel gibt es noch Potenzial für uns", sagte Horn.

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) schreibt, sollen sich die europäischen Pläne konkret auf die Märkte in Rumänien, Polen und Italien beziehen. Im kommenden Jahr sollen in Mailand, Paris, Amsterdam und Madrid weitere Filialen der Modekette entstehen.