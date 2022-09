Zelte, Fahrgeschäfte, Termine: Alle Infos zum Cannstatter Wasen 2022

Der Cannstatter Wasen gibt 2022 sein Comeback. Das zweitgrößte Volksfest der Welt hat einiges zu bieten. Ein Überblick von Zelten bis zu den Bierpreisen.

Am Samstag, den 17. September, feiert das größte Volksfest der Welt mit dem Oktoberfest 2022 sein Comeback. Eine Woche später gilt selbiges für das zweitgrößte Volksfest der Welt: Auch der Cannstatter Wasen öffnet im Herbst wieder seine Tore. In Stuttgart, der Landeshauptstadt von Baden-Württemberg, wird zum 175. Cannstatter Volksfest dann wieder das Motto "Auf zum Wasen!" gelten. Auch im Jahr 2022 werden wieder drei bis vier Millionen Besucherinnen und Besucher auf dem Festplatz direkt am Neckar erwartet – und die bekommen einiges geboten. Ein Überblick.

Termin: Wann ist der Cannstatter Wasen 2022?

Am Freitag, den 23. September, startet das Cannstatter Volksfest zu seiner 175. Ausgabe. Der Wasen geht traditionell rund zwei Wochen lang. Im Jahr 2022 werden die Zelte am 9. Oktober abgebaut. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag ab 12.00 Uhr. Samstag und Sonntag öffnet der Wasen bereits um 11.00 Uhr. Am Eröffnungstag beginnt das Volksfest um 15.00 Uhr. Schluss ist zwischen Sonntag und Donnerstag um 23.00 Uhr. Freitag, Samstag und vor Feiertagen schließt der Cannstatter Wasen 2022 um 24.00 Uhr.

Termin der Cannstatter Wasen 2022: 23. September (Freitag) bis 9. Oktober (Sonntag)

Cannstatter Wasen 2022: Zelte, Reservierungen und Tickets

Der Zutritt zu den acht Festzelten ist auf dem Cannstatter Wasen kostenlos, genau wie auf dem Volksfest selbst. Tickets brauchen die Besucherinnen und Besucher also nicht. Es kommt allerdings regelmäßig vor, dass die Belegungszahl der Zelte erreicht ist und daher der Einlass gestoppt wird. Um einen sicheren Platz im Zelt zu bekommen, braucht es eine Reservierung beim jeweiligen Wirt oder der jeweiligen Wirtin. Die Zelte im Überblick – mit Link zur Reservierung.

Fahrgeschäfte auf dem Wasen 2022

Wie die Zelte, gehören auch die Fahrgeschäfte zum Flair des Cannstatter Wasen. Egal, ob man sich auf der Suche nach einem Adrenalinkick befindet, eine gute Aussicht genießen oder einfach nur die Seele baumeln lassen will – beim Cannstatter Volksfest ist wohl für alle Besucherinnen und Besucher etwas dabei. Die attraktivsten Fahrgeschäfte auf dem Cannstatter Wasen 2022 im Überblick.

Starflyer (Mit 55 Metern das höchste Kettenkarussell der Welt)

(Mit 55 Metern das höchste Kettenkarussell der Welt) The real Shake (Hier wird man in horizontaler und vertikaler Richtung durchgeschüttelt)

(Hier wird man in horizontaler und vertikaler Richtung durchgeschüttelt) Steiger-Riesenrad (Der Klassiker des Wasen )

(Der Klassiker des ) Spinning Racer (Achterbahn mit einer Schienenlänge von 424 Metern und einer Höhe von 20 Metern)

(Achterbahn mit einer Schienenlänge von 424 Metern und einer Höhe von 20 Metern) Revolution-Schaukel (Schaukel mit Abkühlung durch Wasserfontänen)

(Schaukel mit Abkühlung durch Wasserfontänen) The Game (3D-Erlebniswelt)

(3D-Erlebniswelt) Wilde Maus (Klassiker unter den Achterbahnen)

(Klassiker unter den Achterbahnen) Daemonium (Grusel in der Geisterbahn)

(Grusel in der Geisterbahn) Space Roller (Hier braucht es einen starken Magen)

(Hier braucht es einen starken Magen) Psychodelic (80 Meter langes Labyrinth)

Cannstatter Wasen 2022: Bierpreis in den Zelten

Der Bierpreis zieht auf dem Wasen 2022 im Vergleich zu den letzten Volksfesten an. Die Maß Bier liegt zwischen 12,20 Euro und 12,80 Euro. Bei der letzten Ausgabe des Volksfests war ein Liter Bier noch für rund zwei Euro weniger zu haben.

Die wichtigsten Termine auf dem Cannstatter Volksfest 2022

Freitag, 23. September, ab 15:30 Uhr – Im „Klauss & Klauss Dinkelacker Festzelt“ steigt die Eröffnungsfeier mit Fassanstich

– Im „Klauss & Klauss Dinkelacker Festzelt“ steigt die Eröffnungsfeier mit Fassanstich Sonntag, 25. September, ab 10 Uhr – Schwäbischer Mundart-Gottesdienst in der Wilhelmer´s SchwabenWelt

– Schwäbischer Mundart-Gottesdienst in der Wilhelmer´s SchwabenWelt Sonntag, 25. September, ab 11 Uhr – Historischer Volksfestumzug

– Historischer Volksfestumzug Montag, 26. September, ab 12 Uhr – VVS-Wasentag: Alle Personen mit einem VVS-Ticket können bei zahlreichen Angeboten sparen.

– VVS-Wasentag: Alle Personen mit einem VVS-Ticket können bei zahlreichen Angeboten sparen. Donnerstag, 29. September und 06. Oktober, ab 12 Uhr – Fantage des VfB Stuttgart : Alle Dauerkarteninhaber und alle Mitglieder des VfB Fritzle-Club erhalten Rabatte.

– Fantage des : Alle Dauerkarteninhaber und alle Mitglieder des erhalten Rabatte. Mittwoch, 28. September und 05. Oktober, ab 12 Uhr – Familientag: Ermäßigungen für Parkplätze und Attraktionen

– Familientag: Ermäßigungen für Parkplätze und Attraktionen Sonntag, 09. Oktober, ab 21.30 Uhr – Musikfeuerwerk über dem Gelände des Wasen zum Abschluss

Cannstatter Wasen 2022: Parken und Anfahrt

Das Festgelände des Cannstatter Wasen ist sowohl mit öffentlichen Verkehrsmitteln, zu Fuß, mit Reisebussen und mit dem PKW gut zu erreichen. Haltestellen von Bus und Bahn befinden sich gleich in der Nähe, was auch für Parkplätze gilt. Es gibt mehrere P&R-Plätze, die in unmittelbarer Nähe des Cannstatter Volksfests liegen.

Die Entfernung des Wasen zum Stuttgarter Flughafen beträgt rund 25 Kilometer. Die Anfahrt dauert je nach Verkehrslage in der Regel zwischen 30 und 40 Minuten.