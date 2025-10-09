Champignons Haltbarkeit: So lange können Sie die Pilze aufbewahren

Champignons gibt es in fast jedem Discounter zu kaufen, doch wie steht es mit ihrer Haltbarkeit? Hier in diesem Artikel lesen Sie, wie lange die Pilze aufbewahrt werden können.

Champignons Haltbarkeit: So lange halten sie im Kühlschrank

Die meisten Pilze halten sich gekühlt nur wenige Tage. Champignons sollten im Gemüsefach des Kühlschranks gelagert werden. Dort halten sie etwa zwei bis vier Tage. Bei Raumtemperatur sind Champignons etwa einen Tag lang haltbar. Pauschal lassen sich Zeitangaben aber nur schwer machen. Champignons aus dem Kühlschrank sind teilweise beim Kaufen schon nicht mehr frisch. Hier kann sich die Haltbarkeit deutlich verkürzen. Frisch gepflückt, können Champignons auch länger als vier Tage im Kühlschrank haltbar sein.

Haltbarkeit von Champignons im Glas

Ungeöffnete Pilzkonserven im Glas oder der Dose sind meist mindestens 1,5 Jahre haltbar. Das Mindesthaltbarkeitsdatum befindet sich entweder auf dem Boden der Dose oder dem Etikett oder Deckel des Glases. Beim Datum auf Konserven handelt es sich um ein Mindesthaltbarkeitsdatum und kein Verbrauchsdatum. Ist die Dose geöffnet, sollten Sie die Champignons in den Kühlschrank stellen. Dort halten sie etwa zwei bis drei Tage.

Warum werden Champignons so schnell schlecht?

Pilze enthalten von Natur aus viel Eiweiß. Sie enthalten kaum Fett und Kohlenhydrate, was aber auch dazu führt, dass sie schneller verderben.

Bereits im Supermarkt auf Qualität achten - dann sind die Champignons länger haltbar

Achten Sie beim Kauf im Supermarkt auf Druckstellen. Auch die Verpackung spielt eine wichtige Rolle: Im Supermarkt sind Champignons häufig in Plastik eingepackt. Achten Sie darauf, dass sich unter der Folie noch kein Wasser gebildet hat, weil das Schimmelwachstum dadurch gefördert werden kann. Gerade bei weißen Champignons ist dieser dann im Laden schwer zu erkennen. Dieter Gewalt, Pilzberater beim Gesundheitsamt Frankfurt am Main, gibt in einem Interview mit der Deutschen Presseagentur Tipps, wie Sie frische Champignons erkennen können: "Insbesondere bei Champignons sollten die Pilzköpfe an der Unterseite noch verschlossen und keine dunklen Lamellen zu sehen sein."

Lagerung: So bleiben Champignons länger frisch

Nehmen Sie die Champignons aus der Verpackung und wickeln Sie die Pilze in ein trockenes Tuch. Alternativ können sie auch in einer Schale aufbewahrt werden. Im Kühlschrank sollten Pilze nicht neben Zwiebeln, Lauch oder Käse gelagert werden, da sie leicht das Aroma annehmen.

Kann man Champignons einfrieren?

Champignons lassen sich problemlos einfrieren. Wenn Sie frische Pilze einfrieren wollen, schneiden Sie diese einfach vorher in 0,5 bis 1 Zentimeter große Stücke und geben sie in einen Gefrierbeutel. Champignons können auch nach dem Kochen eingefroren werden.

Wie lange halten gefrorene Champignons?

Wurden die Pilze frisch gepflückt und gleich eingefroren, halten sie bis zu einem Jahr in der Tiefkühltruhe. Auch eingefrorene Champignons aus dem Supermarkt halten mehrere Monate - vorausgesetzt, sie wurden zuvor nicht zu lange im Kühlschrank gelagert. Achten Sie vor dem Einfrieren auf Druckstellen. Gekochte Champignons halten in der Regel nicht so lang wie frische Pilze - und zwar etwa sechs Monate.

Haltbarkeit: So erkennen Sie, ob die Champignons noch gut sind

"Bei braunen oder sehr weichen Druckstellen sollte man (...) auf den Verzehr verzichten", erklärt Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Die Lamellen der Champignons sollten hell und die Hüte noch überwiegend geschlossen sein. Außerdem sollten Sie auf folgende Merkmale achten:

keine Druckstellen

keine Verfärbungen

kein Schimmel

nicht vertrocknet

nicht schmierig

kein fauler Geruch

Einzelne Druckstellen sind nicht unbedingt ein Problem, da es beim Transport dazu kommen kann. Befinden sich auf den Champignons aber viele dunkle Flecken, sollten sie entsorgt werden.

Übrigens: Champignons liefern auch viele Vitamine - allerdings nicht so viele wie Morcheln.

Hinweis: Dieser Artikel stammt aus unserem Online-Archiv.