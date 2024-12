Neu in Whatsapp: ChatGPT als Kontakt schreiben

ChatGPT lässt sich neuerdings als Kontakt in Whatsapp integrieren. So ist es dann möglich, OpenAIs Chatbot ganz bequem innerhalb des Messengers nutzen - auf Deutsch und je nach Bedarf auch in vielen anderen Sprachen.

Um den Chatbot an Bord zu holen, muss man einfach nur die Nummer +1 800 2428478 (Vereinigte Staaten als Ländervorwahl auswählen) als Kontakt in Whatsapp hinzufügen und schon kann es losgehen.

Kein Chat für Persönliches oder Vertrauliches

Nach der ersten Frage gibt es einen Hinweis, dass man es mit einem KI-Assistenten zu tun hat und den Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinien zustimmt.

Zudem wird man darüber belehrt, dass der Chatbot (Sprachmodell ChatGPT 4o mini) Fehler machen kann und Gespräche «aus Sicherheitsgründen» überprüft werden können. Persönliches sowie sensible oder vertrauliche Daten haben in dem Chat also nichts verloren.