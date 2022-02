Viele Impfnachweise verlieren gerade ihre Gültigkeit – nicht nur in Deutschland

Impfnachweise haben ein Verfallsdatum. Und die EU-Kommission hat die Gültigkeit der Zertifikate jetzt verkürzt. Die neue Regelung gilt nicht für Geboosterte.

Wer in der Corona-Pandemie am öffentlichen Leben teilnehmen will, muss in der Regel einen Genesenennachweis oder Impfzertifikat vorzeigen. Doch beide haben ein Verfallsdatum. Das Robert Koch-Institut ( RKI) hat erst kürzlich die Gültigkeit des Genesenennachweises von sechs auf drei Monate herabgesetzt – was viel Kritik auslöste. Jetzt hat die EU-Kommision auch die Gültigkeitsdauer von Impfnachweisen verkürzt.

Impfzertifikate gelten seit Februar nur noch neun Monate lang

Bisher galten die Zertifikate ein Jahr lang. Seit dem 1. Februar sind es nur noch neun Monate – zumindest für all jene, die nicht geboostert sind. Wer also vor mehr als 270 Tagen zuletzt geimpft worden ist – sprich: Anfang Mai – gilt nicht mehr als grundimmunisiert und kann beispielsweise nicht in andere Länder der EU einreisen.

Die Regeländerung hat laut EU-Kommission zwei Gründe. Erstens lässt die Immunisierung durch die Impfung schon nach wenigen Monaten nach. Je länger die letzte Impfung zurückliegt, desto höher die Gefahr sich anzustecken. Zweitens soll mit der neuen Regelung ein Anreiz geschaffen werden, sich boostern zu lassen. Denn wer eine Auffrischungsimpfung erhalten hat, gilt vorerst unbegrenzt als immunisiert. In der Covpass- und der Corona-Warn-App ist lediglich ein technisches Ablaufdatum von zwölf Monaten hinterlegt. (joni)

