Urlaub: Darf man nach dem Check-out noch im Hotel frühstücken?

Endlich Urlaub, egal ob Hotel oder Motel, Hauptsache mal dem Alltag entfliehen. Der letzte Urlaubstag kann allerdings schon wieder hektisch werden, denn der Check-out steht bevor. Dann heißt es früh aufstehen und Koffer packen. Dabei wäre es doch schön, wenn man noch ganz in Ruhe frühstücken gehen könnte, ein paar Runden im Pool drehen oder noch mal den Wellnessbereich auskosten, bevor der Flieger erst Stunden später Richtung Heimat abhebt. Aber ist das eigentlich erlaubt? Wir haben alle Informationen dazu für Sie zusammengefasst.

Darf man nach dem Check-out noch frühstücken gehen?

Nein, das ist nicht erlaubt. Sobald ein Besucher das Zimmer geräumt und ausgecheckt hat, ist er offiziell kein Gast mehr. Ab diesem Zeitpunkt hat er auch keinen Anspruch mehr auf Hotelleistungen, wie zum Beispiel Frühstück, Pol, Wellnessbereich oder Fitnessstudio.

Gäste müssen die Zimmer meist am Vormittag verlassen, damit die Reinigungskräfte genug Zeit haben, alles sauberzumachen, bevor die nächsten Gäste am Nachmittag einchecken.

Allerdings kann es zu dieser allgemeinen Regelung Ausnahmen geben, denn auch Hotels wissen um das Problem, dass der Flug oft erst viele Stunden nach Check-out geht. Manche Hotels gewähren Gästen, die bereits ausgecheckt haben, dann noch ein letztes Frühstück oder ein paar Stunden am Pool oder im Fitnessbereich. Zudem haben viele Unterkünfte einen separaten Raum, wo die Koffer in der Zwischenzeit gelagert werden können. Wer mit Handgepäck reist, sollte bei den Maßen aufpassen, denn bei vielen Airlines ändern sich diese.

Wichtig ist, immer vorher - am besten schon ein paar Tage vor der Abreise - das Personal zu fragen, ob gewisse Hotelleistungen denn auch nach dem Auschecken genutzt werden dürfen. Es kann sein, dass dafür dann noch Extra-Kosten anfallen.

Kann man im Hotel auch einen späteren Check-out buchen?

In einigen Hotels kann man einen sogenannten Late Check-out buchen. Das heißt, dass Gäste dann ein paar Stunden länger im Zimmer bleiben dürfen und dann erst gegen Nachmittag oder Abend abreisen. Auch hier sollte man am besten an der Rezeption nachfragen, ob das Hotel diese Möglichkeit anbietet. Immer möglich ist das nicht, denn es kommt darauf an, wie ausgebucht das Hotel ist und ob neue Gäste das Zimmer direkt im Anschluss beziehen.

Auch ist der Late Check-Out oft mit Kosten verbunden, manche Hotels verlangen dafür den Preis einer regulären Übernachtung, denn wer länger im Hotel bleibt, blockiert das Zimmer für neue Gäste.

