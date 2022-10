Weshalb hängen immer mehr Deckel an der Flasche fest?

Sie wollen eine Flasche öffnen, doch der Deckel lässt sich einfach nicht abschrauben. Das könnte bald öfter vorkommen, denn bald sind die sogenannten "Tethered Caps" Pflicht.

Der ein oder andere wird sich beim Öffnen von Flaschen schon gewundert haben. Denn bei den sogenannten "Tethered Caps" lässt sich der Deckel nicht mehr abschrauben. Trotz Drehen und Ziehen bleibt der Verschluss an der Flasche.

Daran müssen sich Verbraucherinnen und Verbraucher in den kommenden Jahren gewöhnen. Denn diese Deckel werden in Deutschland nach einer EU-Vorgabe ab Juli 2024 zum Alltag gehören. Sie sind dann auf Einweg-PET-Getränkeverpackungen mit einem Volumen von bis zu drei Litern verpflichtend.

"Tethered Caps" an PET-Flaschen sollen die Umwelt schützen

Mit den "Tethered Caps" soll die Umwelt geschont werden. Denn die Plastikdeckel werden zum Problem, wenn sie in Flüssen, Wäldern oder an Stränden landen. Dann können sich beispielsweise Tiere daran verletzen. "Hintergrund ist, dass man bei einem Monitoring an europäischen Stränden relativ viele Plastikdeckel gefunden hat", sagt Philip Heldt von der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen gegenüber dem Redaktionsetzwerk Deutschland.

Die neuen Verschlüsse sollen sicherstellen, dass die Deckel nicht verloren gehen und sie ebenfalls recycelt werden. Aktuell können Flaschen auch ohne Deckel am Pfandautomaten abgegeben werden.

Neue Deckel sind Teil von EU-Maßnahmenpaket zur Vermeidung von Plastikmüll

Die Vorgabe zu den neuen Deckeln, die an der Flasche bleiben, ist Teil eines größeren Maßnahmenpakets der EU zur Vermeidung von Plastikmüll. Die Einwegkunststoffrichtlinie sieht auch vor, dass die Industrie weniger Plastik verbraucht und mehr recyceltes Plastik für neue Verpackungen verwendet. Ab 2025 müssen Einweg-Getränkeflaschen mindestens zu 25 Prozent aus Rezyklat bestehen. Andere Wegwerf-Produkte wie Plastik-Trinkhalme oder bestimmte Plastiktüten sind bereits komplett verboten.

Coca-Cola hat neue Deckel an PET-Flaschen bereits eingeführt

"Aufdrehen, Deckel nach hinten kippen, einrasten lassen und genießen" – so beschreibt Coca-Cola die neuen Verschlüsse seiner PET-Einweg-Flaschen. Der Konzern ist damit einer der ersten Hersteller, der bereits vor Ablauf der Übergangsfrist bis 2024 die neuen Deckel eingeführt hat. Um Verbraucher auf die neuen Verschlüsse aufmerksam zu machen, werden die Deckel bei Coca-Cola Deutschland mit der Beschriftung "Lass' mich dran!" gekennzeichnet. Elf der 14 regionalen Standorte sollen ihre Produktion bislang umgestellt haben.