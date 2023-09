Demenz-Symptome erkennen: Das sind die Warnsignale

Je älter man ist, desto größer ist das Risiko, an Demenz zu erkranken. Anhand welcher frühen Anzeichen äußert sich die Krankheit und welche Symptome können auftreten?

Erste Symptome einer Demenz lassen sich oft erst im Rückblick als solche erkennen. Zu Beginn der Krankheit wird das Kurzzeitgedächtnis beeinträchtigt und die Merkfähigkeit wird gestört. Erst später ist auch das Langzeitgedächtnis betroffen. Genau das ist das Tückische an Demenz: Die Symptome lassen sich anfangs schwer von altersbedingter Vergesslichkeit oder einer leichten kognitiven Beeinträchtigung abgrenzen. Allerdings kann Demenz in jedem Alter auftreten. Mehr dazu gibt es im Artikel.

Demenz-Symptome hängen von der Art der Krankheit ab

Laut dem MSD Manual kann eine Demenz anhand verschiedener Typen klassifiziert werden:

Alzheimer- oder Nicht-Alzheimer-Typ

Kortikal oder subkortikal

Irreversibel oder potenziell reversibel

Häufig oder selten

Die häufigsten Formen sind:

Alzheimer-Demenz

Vaskuläre Demenz

Demenz mit Lewy-Körperchen

mit Lewy-Körperchen Frontotemporale Demenzen

HIV-assoziierte Demenz

Patienten können an verschiedenen Typen gleichzeitig leiden und die Symptome sind abhängig vom Typ der Erkrankung. Bei vaskulärer Demenz kommt es schon früh zu neurologischen Defiziten, bei Alzheimer-Demenz treten diese Symptome erst später auf.

Verlauf: Wie können sich die Symptome äußern?

Wie das Bundesministerium für Gesundheit schreibt, ist Demenz "weitaus mehr als eine Gedächtnisstörung". Je weiter die Krankheit fortgeschritten ist, desto stärker ist die Aufmerksamkeit und das Denkvermögen beeinträchtigt. Auch die Sprache und der Orientierungssinn leiden unter der Krankheit. Eine Demenz betrifft hauptsächlich das Gedächtnis und führt zu anatomischen Veränderungen im Gehirn. Sie ist irreversibel. Demenz-Symptome verschlechtern sich schleichend. Laut dem MSD Manual werden frühe Symptome, mittelfristige Symptome und eine späte Phase voneinander abgegrenzt. Trotzdem gibt es einige Symptome, die sich in verschiedenen Phasen zeigen können: "Persönlichkeitsveränderungen und Verhaltensstörungen können sich früh oder spät entwickeln", schreibt Juebin Huang im MSD Manual. Zehn Prozent der Patienten leiden an Psychose-Halluzinationen, Wahn oder Paranoia, auch epileptische Anfälle können bei Demenz auftreten – und das in jedem Stadium der Krankheit.

Metabolische Störungen – zum Beispiel ausgelöst durch einen Vitamin-B12-Mangel – oder eine Bleivergiftung können zu einer Verschlechterung der Kognition führen. Die Symptome lassen sich aber behandeln, weshalb in Fachkreisen hier teilweise von "reversibler Demenz" die Rede ist.

Erste Anzeichen: Frühe Demenz-Symptome im Überblick

Im frühen Stadium von Demenz ist das Kurzzeitgedächtnis gestört und das Erlernen neuer Fähigkeiten wird schwerer, da neue Informationen nicht mehr gut behalten werden. Auch Alltagssituationen lassen sich schwerer bewältigen – zum Beispiel die Kontoführung. Diese Symptome können auftreten:

Vergessen kurz zurückliegender Ereignisse

Schwierigkeiten, gewohnte Tätigkeiten auszuführen

Sprachstörungen

Nachlassendes Interesse an Arbeit, Hobbys und Kontakten

Schwierigkeiten, sich in einer fremden Umgebung zurechtzufinden

Fehlender Überblick über finanzielle Angelegenheiten

Fehleinschätzung von Gefahren

Emotionale Labilität (Stimmungsschwankungen, andauernde Ängstlichkeit, Reizbarkeit und Misstrauen)

Hartnäckiges Abstreiten von Fehlern, Irrtümern oder Verwechslungen

Mittelfristige Demenz-Symptome im Überblick

Die Gedächtnisleistung verschlechtert sich zunehmend, Persönlichkeitsveränderungen werden auffälliger. Auch Verhaltensstörungen können auftreten, es können sich Obsessionen entwickeln oder Patienten werden zunehmen gereizter und ängstlicher. Demenz verläuft schleichend, kann sich aber auch schlagartig verschlechtern. Eine klare Trennung zwischen den frühen Anzeichen ist nicht immer möglich. Diese Symptome können im weiteren Verlauf von Demenz auftreten:

Verlust der Fähigkeit neue Informationen zu lernen und wiederzugeben

Weiter zurückliegende Ereignisse können schlechter wiedergegeben werden

Grundaktivitäten des täglichen Lebens fallen schwerer (Anziehen, Toilettengang, Essen)

Drastische Verhaltensänderungen: allgemeiner Rückzug, Depressionen und Entscheidungsschwäche oder aggressives, gereiztes und unflexibles Verhalten

Verlust des Sinns für Zeit und Ort: Patienten verirren sich häufig

Verwirrtheit mit einem erhöhten Risiko für Stürze

Zerstörte Schlafmuster

So äußern sich schwere Demenz-Symptome

In der späten Phase der Krankheit sind Patienten völlig auf die Pflege anderer angewiesen, weshalb meist die Unterbringung in einem Pflegeheim notwendig wird. Folgende Symptome können auftreten:

Patienten können keine selbstständigen Alltagsaktivitäten ausführen (Gehen, Essen)

Inkontinenz

Kompletter Verlust des Neu- und Altgedächtnisses

Schluckunfähigkeit

Erhöhtes Risiko für Unterernährung und Lungenentzündung

Welche Krankheiten können die Symptome einer Demenz verschlimmern?

Infektionen können eine Demenzerkrankung verschlimmern oder sogar auslösen. Beispielsweise kann die Demenz durch Syphilis oder Lyme-Borreliose ausgelöst werden. Auch die Aufnahme von Drogen oder Toxinen können Demenz-Symptome auslösen. Laut dem MSD Manual können folgende Krankheiten die Symptome einer Demenz verschlimmern:

Diabetes

chronische Bronchitis

Emphysem

Infektionen

chronische Nierenerkrankung

Lebererkrankungen

Herzinsuffizienz

Auch Alkoholkonsum kann zu einer Verschlimmerung der Symptome beitragen. Demenz ist zwar eine irreversible und chronische Erkrankung, trotzdem gibt es unterstützende Behandlungsmaßnahmen.