Das sind die Top 20 reichsten Länder der Welt

Auch wenn Deutschland als ein wohlhabendes Land zählt, gibt es eine Vielzahl von Ländern, die reicher sind. Lesen Sie hier, welche Länder weltweit am reichsten sind.

Zu den Vereinten Nationen (UN) gehören insgesamt 193 Länder und Staaten. Gemeinsam mit dem Vatikan und Palästina existieren also 195 Länder auf der Welt. Viele Länder auf der Welt sind von Armut geprägt und einige Städte weisen eine niedrige Lebensqualität auf. Trotzdem gibt es auch Länder, die wirtschaftlich als besonders stabil gelten. Doch welche Länder schneiden wirtschaftlich am besten ab? Erfahren Sie hier im Ranking, welche Länder zu den Top 20 der reichsten Länder weltweit gehören.

Die reichsten Länder der Welt: Darauf basieren die Daten

Als Datengrundlage für das Ranking dient eine im April 2023 veröffentlichte Statistik von Statista, die auf dem Internationalen Währungsfonds (IMF) beruht. Die Statistik gibt die Länder an, welche im Jahr 2022 das größte Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf bzw. pro Einwohner hatten.

Das BIP beschreibt laut dem Statistischen Bundesamt den Gesamtwert all der Dienstleistungen und Waren, die dem Endverbrauch dienen und innerhalb eines Landes in einem bestimmten Jahr hergestellt wurden. Somit gilt das BIP als der wichtigste Wert bei der Bestimmung volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen. Der BIP pro Kopf kommt zustande, indem der gesamte BIP eines Landes durch die Anzahl der Einwohner dieses Landes geteilt wird.

Hongkong liegt auf Platz 20 der reichsten Länder weltweit

Das Schlusslicht unseres Rankings bildet Hongkong. Mit einem BIP pro Einwohner von 49.225,86 US-Dollar belegt die Sonderverwaltungszone Hongkong den letzten Platz der 20 reichsten Länder im Jahr 2022. Laut Statista wird prognostiziert, dass das BIP pro Kopf bis zum Jahr 2028 bis auf über 65.000 US-Dollar steigen wird.

Auf Platz 19 der reichsten Länder der Welt: San Marino

Die Republik San Marino liegt mit einem BIP pro Kopf von 49.555,37 US-Dollar im Jahr 2022 laut Statista noch vor Hongkong auf der Liste der reichsten Länder der Welt. Laut dem Statistischen Bundesamt hat sich der Betrag der BIP pro Kopf seit Anfang der 2010er-Jahre relativ konstant gehalten.

Belgien belegt Platz 18 der reichsten Länder der Welt

Das BIP pro Kopf in Belgien beträgt für das Jahr 2022 50.114,4 US-Dollar. Laut der offiziellen Internetseite der Europäischen Union (EU) wird die Wirtschaft in Belgien zu 22 % durch das Gesundheits- und Sozialwesen, zu 17,7 % durch das Beherbergungs- und Gaststättenwesen und zu 16,4 % durch die Industrie angekurbelt.

Auf Platz 17 der reichsten Länder weltweit liegt Finnland

Das BIP pro Kopf für das Jahr 2022 beträgt in Finnland 50.655,13 US-Dollar, weswegen das Land Platz 17 der reichsten Länder der Welt belegt. Insgesamt setzt sich das BIP laut Aussagen der EU in Finnland zu ungefähr gleichen Anteilen aus den Wirtschaftszweigen Industrie (20,3 %) und Gesundheits- und Sozialwesen (20,6 %) zusammen.

Auf Platz 16 der reichsten Länder der Welt: Vereinigte Arabische Emirate (VAE)

Die Vereinigten Arabischen Emiraten haben 2022 einen wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Das BIP pro Kopf beträgt für die VAE 51.305,69 US-Dollar und erreicht somit Platz 16 der reichsten Länder weltweit. Laut WKO führten die konstanten Ölpreise auf dem Weltmarkt zu wirtschaftlichem Aufschwung. Das BIP ist im Jahr 2022 um 7,3% angestiegen, die Inflation hat sich im globalen Vergleich um 4,8% verringert. Statista zufolge setzt sich das BIP in den VAE, zuletzt erhoben im Jahr 2021, aus der Industrie zu rund 47,5% und aus dem Dienstleistungssektor zu rund 51,6% zusammen. Die Landwirtschaft hat 0,9% Anteil am BIP ausgemacht.

Österreich belegt Platz 15 der reichsten Länder der Welt

Österreich hat es als weiteres Nachbarland Deutschlands auf die Liste der Top 20 reichsten Länder der Welt geschafft: Der BIP pro Kopf beträgt 52.264,87 US-Dollar für das Jahr 2022. Mit einem Anteil am Gesamt-BIP von 21,4 % zählt die Industrie laut der EU-Internetseite als eine der wichtigsten Wirtschaftszweige Österreichs, das Beherbergungs- und Gaststättenwesen folgt knapp dahinter mit 20,4 %.

Auf Platz 14 der reichsten Länder der Welt: Israel

Israel liegt mit einem BIP von 54.710,34 US-Dollar pro Einwohner auf Platz 14 der reichsten Länder weltweit. Die Wirtschaft in Israel fokussiert sich laut AHK seit mehreren Jahren auf die Herstellung von Hightech-Produkten.

Kanada belegt Platz 13 der reichsten Länder der Welt

Auch Kanada schafft es mit einem BIP von 55.085,45 US-Dollar pro Kopf 2022 auf die Liste der reichsten Länder der Welt. Die Wirtschaft in Kanada basiert laut Kanada.eu vor allem auf Rohstoffen wie Erdöl und -gas, der Industrie und der Landwirtschaft. Das Hauptexport- und Hauptimportland sind laut der Wirtschaftskammer Österreich (WKO) die Vereinigten Staaten von Amerika.

Auf Platz 12 der reichsten Länder der Welt liegt Schweden

Schweden belegt mit einem BIP pro Kopf von 55.689,4 US-Dollar den zwölften Platz der weltweit reichsten Länder. Laut dem WKO machen Dienstleistungen in Schweden mit 71,8% für das Jahr 2022 den Großteil der Bruttowertschöpfung der BIP aus. Die Bruttowertschöpfung bezeichnet den Gewinn von Produktionswerten, nachdem Vorleistungen abgezogen wurden.

Niederlande belegt Platz 11 der reichsten Länder weltweit

Die Niederlande befindet sich mit einem BIP pro Kopf von 56.489,07 US-Dollar auf dem elften Platz der reichsten Länder der Welt. Der größte Anteil der Bruttowertschöpfung im Jahr 2022 macht laut dem WKO mit 77% der Dienstleistungsbereich aus.

Australien liegt auf Platz 10 der reichsten Länder der Welt

Mit einem Pro-Kopf-BIP von 65.526,12 US-Dollar eröffnet Australien die Top Ten der reichsten Länder der Welt. Zu den wichtigsten Handelspartnern Australiens zählen unter anderem Japan, die Vereinigten Staaten von Amerika und Deutschland.

Dänemark liegt auf Platz 9 der reichsten Länder weltweit

Laut Statista beträgt das BIP pro Kopf für das Jahr 2022 in Dänemark 66.516,08 US-Dollar. Dänemark belegt somit Platz neun der reichsten Länder der Welt. Das Gesundheits- und Sozialwesen ist laut der EU-Webseite mit einem 21,5 %-igen Anteil am BIP einer der wichtigsten Wirtschaftszweige Dänemarks.

Auf Platz 8 der reichsten Länder der Welt: Island

Mit 73.998,14 US-Dollar hat Island das achtgrößte BIP pro Kopf der Welt. Laut WKO exportiert Island vor allem Aluminium-Güter und Fische. Die Niederlande sind das Top-Exportland von Island.

Auf Platz 7 der reichsten Länder der Welt: Die Vereinigten Staaten von Amerika

Die Vereinigten Staaten von Amerika (USA) haben für das Jahr 2022 ein BIP pro Einwohner von 76.348,49 US-Dollar erzielt. Somit sind sie laut Statista auf dem siebten Platz der reichsten Länder der Welt. Im Vergleich zum Vorjahr ist das BIP laut WKO insgesamt in den USA um 2,1 % gestiegen.

Singapur belegt Platz 6 der reichsten Länder weltweit

Der Stadtstaat Singapur belegt nicht nur im Ranking der teuersten Städte der Welt eine Spitzenposition: Mit einem BIP pro Kopf von 82.807,65 US-Dollar ist Singapur auch eines der reichsten Länder weltweit. Der meiste Ex- und Import findet in Singapur laut WKO mit China statt, wobei elektrische Maschinen sowohl bei der Warenausfuhr als auch bei der Wareneinfuhr den größten Anteil ausmachen.

Auf Platz 5 der reichsten Länder der Welt: Katar

Das Land, in dem 2022 die Fußball-Weltmeisterschaft abgehalten wurde, hat im selben Jahr ein BIP pro Kopf von 84.424,83 US-Dollar und ist somit auf dem fünften Platz der reichsten Länder der Welt. Mit 84,4 % der Exporte sind minerale Brennstoffe laut WKO das Hauptexportgut in Katar.

Auf Platz 4 der reichsten Länder der Welt: Schweiz

Die Schweiz hat mit Genf und Zürich nicht nur zwei der teuersten Städte der Welt, sondern belegt auch den dritten Platz der reichsten Länder weltweit. Mit einem BIP pro Einwohner von 92.371,45 US-Dollar liegt es laut Statista noch vor Irland und Norwegen.

Irland belegt Platz 3 der reichsten Länder weltweit

Irland zieht vor allem aufgrund seiner niedrigen Unternehmenssteuern viele große Firmen an. Da viele Großkonzerne ihre Zentralen nach Irland verlagern, werden Gewinne der Unternehmen dem BIP von Irland zugeschrieben. Hinzu kommt noch die Tatsache, dass Irland relativ wenig Einwohner hat. Aufgrund dieser Aspekte ist das BIP pro Kopf in Irland mit 103.175,7 US-Dollar besonders hoch, laut Statista jedoch auch in seiner Aussagekraft teils verzerrt. Dennoch gehört Irland mit seinem hohen BIP pro Kopf zu den Top 3 der reichsten Länder der Welt.

Auf Platz 2 der reichsten Länder der Welt: Norwegen

Norwegen hat mit 106.328,41 US-Dollar das zweithöchste BIP pro Kopf weltweit und zählt deshalb zu den reichsten Ländern der Welt. Laut Angaben von WKO sind minerale Brennstoffe mit 78,9 % die weitaus wichtigste Exportware von Norwegen. An zweiter Stelle sind Fische mit 5,6 %.

Das reichste Land der Welt: Luxemburg

Mit einem BIP pro Kopf von 127.579,81 US-Dollar im Jahr 2022 belegt Luxemburg den ersten Platz und ist somit das reichste Land der Welt. Der wichtigste Wirtschaftszweig des Großherzogtums Luxemburg ist laut der Deutschen Botschaft Luxemburg der Finanzplatz: Dazu zählen die Fondsindustrie, Banken und Versicherungen.

Die Top 20 Länder mit dem größten Bruttoinlandsprodukt (BIP)

Betrachtet man nicht das BIP in Relation zur Einwohnerzahl eines Landes, sondern unabhängig davon unterscheidet sich die Liste der reichsten Volkswirtschaften vom gerade dargestellten Ranking. Im Folgenden gibt es das Ranking der Top 20 reichsten Länder nach dem BIP im Jahr 2022:



Land BIP (in Mrd. US-Dollar) 1. USA 25.464,48 2. China 18.100,04 3. Japan 4.233,54 4. Deutschland 4.075,4 5. Indien 3.386,4 6. Großbritannien 3.070,6 7. Frankreich 2.784,02 8. Russland 2.215,29 9. Kanada 2.139,84 10. Italien 2.012,01 11. Brasilien 1.924,13 12. Australien 1.701,89 13. Südkorea 1.665,25 14. Mexiko 1.414,1 15. Spanien 1.400,52 16. Indonesien 1.318,81 17. Saudi Arabien 1.108,15 18. Niederlande 993,68 19. Türkei 905,53 20. Schweiz 807,23

(Quelle:Statista)

