So sicher sind Sofortüberweisungen

Seit dem 9. Oktober soll das Überweisen in der gesamten EU schneller und sicherer sein. Zu diesem Stichtag sind neue Regelungen in Kraft getreten, beziehungsweise verbindlich geworden. Ein Beispiel ist die Echtzeitüberweisung (Instant Payment). Diese wurde zwar bereits im Januar dieses Jahres eingeführt, doch erst jetzt sind die Banken verpflichtet, eine Transaktionszeit von zehn Sekunden rund um die Uhr an 365 Tagen im Jahr einzuhalten.

Ein Quantensprung, wenn man bedenkt, dass eine Standardüberweisung bislang Stunden oder gar Tage dauern konnte. Eine gute Nachricht für alle, die schnell und flexibel zahlen wollen, etwa bei dringenden Rechnungen, Zahlungen unter Freunden, im Online-Handel oder beim Gebrauchtwagenkauf.

Das Geld lässt sich nicht mehr zurückholen

Doch die Geschwindigkeit hat ihren Preis – wenn auch nicht unbedingt in Euro, denn Echtzeitüberweisungen dürfen künftig nicht mehr kosten als herkömmliche Überweisungen. Das Risiko liegt eher in der Endgültigkeit: Ist das Geld einmal weg, lässt es sich nicht mehr zurückholen. Anders als bei klassischen SEPA-Überweisungen bleibt keine Zeit, einen Fehler zu bemerken oder eine Zahlung zu stoppen.

Deshalb rückt die Sicherheit stärker in den Fokus – und mit ihr der neue Empfängerabgleich. Eine zweite Regelung sieht vor, dass Banken ab jetzt nicht nur blitzschnell überweisen, sondern auch den Namen des Empfängers mit der IBAN abgleichen müssen. Vor jeder SEPA-Überweisung müssen sie überprüfen, ob der Empfängername zur IBAN passt. Diese Pflicht zum sogenannten „Verification of Payee“ (VoP) soll Betrugsmaschen erschweren und Tippfehler einfangen, die bisher teuer werden konnten.

Bislang war es für Betrüger erschreckend einfach: Sie schickten eine gefälschte Rechnung mit echter Empfängerbezeichnung, aber falscher Kontonummer – und schon war das Geld weg. Die Bank musste nicht kontrollieren, ob Name und IBAN zusammenpassen. Das ändert sich nun.

Die Banken kontrollieren die Angaben automatisch

Der Abgleich läuft automatisch: Nach Eingabe der Überweisungsdaten fragt die eigene Bank bei der Empfängerbank nach, ob Name und IBAN zusammenpassen. Ist alles korrekt, wird die Zahlung sofort freigegeben. Weicht der Name zu stark ab, erscheint eine Warnung – ein wichtiger Schutz vor Betrug und Phishing.

Natürlich führt nicht jeder kleine Schreibfehler zu einem Transaktionsstopp. Groß- und Kleinschreibung, Umlaute oder Leerzeichen stellen kein Problem dar. Bei einem falschen Firmennamen gehen jedoch die Warnleuchten an – und das ist auch gut so. Dann heißt es: Aufpassen und nicht „blind“ überweisen! Wer dies trotzdem tut, trägt das Risiko selbst, und die Bank ist fein raus. Daher sollten diese Warnungen immer ernst genommen werden.

Auch neue Daueraufträge und Terminüberweisungen werden künftig geprüft. Nur wer noch Papierüberweisung per Einwurfbriefkasten beauftragt, wird nicht vom Vorteil der Namenskontrolle profitieren. Betrug lässt sich trotzdem nicht ganz verhindern. Doch der neue Empfängerabgleich ist ein wichtiger Schritt in Richtung mehr Sicherheit. Wer Namen und IBAN immer direkt aus offiziellen Quellen entnimmt, die Warnhinweise beachtet und keine Links in angeblichen E-Mails von der Bank anklickt, macht alles richtig.

Zur Person: Sascha Straub ist Volljurist und verantwortlich für Finanz- und Versicherungsthemen bei der Verbraucherzentrale Bayern.