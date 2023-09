Ebay Lokal: Neue Strategie bringt grundlegende Änderungen

Ebay richtet den Fokus beim Kaufen und Verkaufen auf mehr Regionalität. Das bringt für Nutzer einige Änderungen mit sich.

Im Jahr 2023 finden für Ebay-Nutzer grundlegende Änderungen statt. Zunächst wurde das Konzept bei der populären Privatinserate-Plattform Ebay Kleinanzeigen angepasst, unter anderem wurde der Name geändert. Was jedoch viele Personen nicht wissen: Das hängt damit zusammen, dass das Portal bereits 2021 von der US-Mutter verkauft wurde und mittlerweile von einem norwegischen Konzern (Adevinta) betrieben wird.

Nun gibt es bei der Handelsplattform Ebay, wo unter anderem kommerzielle Anbieter Waren verkaufen und zudem Artikel ersteigert werden können, eine neue strategische Ausrichtung: Mit Ebay Lokal möchte die Verkaufsplattform den regionalen Handel stärken und gleichzeitig den Paketverkehr reduzieren. Das soll mit einer Reihe von Maßnahmen gelingen, die beim Surfen auf der Website die User - falls die Option möglich ist - in Richtung Abholung animiert und diese Option auch prominent einbindet.

Ebay Lokal: Auktionshaus treibt Einkaufen in der Nähe voran

So werden die Punkte "Sichtbarkeit und Auffindbarkeit von Artikeln, die in der eigenen Umgebung verfügbar sind, in der Suche sowie auf der gesamten Seite stark erhöht", schildert das US-Unternehmen in einer Mitteilung im Zuge von "Ebay Lokal". Eine zentrale Rolle nimmt beim Einkaufen in der Nähe per Ebay künftig eine zentrale Seite für lokales Suchen und Browsen ein.

Hieraus ergeben sich beim Kaufen und Verkaufen im Vergleich zu bisher konkrete Änderungen, die sich laut Ebay wie folgt gestalten:

Für Privatanbieter ist das Verkaufen bei Ebay kostenlos. Darüber hinaus können Zeit und Aufwand gespart werden, weil das Verpacken und der Weg zur Post entfällt.

kostenlos. Darüber hinaus können Zeit und Aufwand gespart werden, weil das Verpacken und der Weg zur Post entfällt. Privatkäufer und -käuferinnen können bei lokaler Abholung Versandkosten sparen und die Artikel auf Wunsch schnellstmöglich erhalten.

Oliver Klinck, Geschäftsführer des deutschen Standortes, betont den Nutzen für beide Seiten sowie den Nachhaltigkeits-Effekt, wenn Ebay-Geschäfte direkt vollzogen werden, statt über Transport-Dienstleister. “Mit eBay Lokal nehmen wir das Bedürfnis vieler Käufer*innen und Verkäufer*innen auf, Produkte auch online lokal zu kaufen und zu verkaufen." Übergeordnet gehe es darum, "den nachbarschaftlichen Handel und die Handelslust allgemein zu stärken", ergänzt Ebay-Manager Klinck.

Ebay und Kleinanzeigen getrennt - Auktionshaus führt Kartensuche ein

Damit dürfte die Abrenzung von der früher verwandten Plattform "Kleinanzeigen" auch inhaltlich abgeschlossen sein, denn mit den jüngsten Ebay-Maßnahmen ergibt sich ein weiterer, wesentlicher Unterschied der Verkaufsplattformen: Während bei "Kleinanzeigen" (funktioniert wie Zeitungsanzeigen) nach wie vor Barzahlung möglich ist, wurde diese Option beim Online-Auktionshaus Ebay abgeschafft. "Anders als bei anderen Online-Plattformen wird der Preis für einen Artikel auch beim lokalen Handel mit Abholung verbindlich durch den Kaufabschluss über die eBay-Plattform vereinbart und der Artikel direkt online bezahlt - ohne Nachverhandeln und Hin und Her", erklärt Ebay hierzu.

Eine bedeutende Neuerung, die man von anderen Anwendungen bereits kennt, erhält bei Ebay in den nächsten Wochen ebenfalls Einzug, zunächst testweise: Lokales Einkaufen soll auch darin gestärkt werden, indem auf die Website eine "kartenbasierte lokale Browse-Experience" integriert wird. Das bedeutet: Nutzer und Nutzerinnen können auf einer eingebundenen Karte sehen, welche Artikel wo in ihrer Umgebung erhältlich sind. Per "Mouse-Over" werden dann auch bestimmte Merkmale der Produkte angezeigt.