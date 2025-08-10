Klima-Split-Geräte: Effizient kühlen, aber auch heizen

Auch wenn es in den vergangenen Wochen alles andere als hochsommerlich warm war, die Hitzetage im Juni und Anfang Juli sind uns allen noch in Erinnerung. Angesichts des Klimawandels und der steigenden Gefahr von extremen Hitzewellen gewinnt das Thema Klimatisierung zunehmend an Bedeutung. Eine effiziente Möglichkeit, Räume zu kühlen, bieten dabei sogenannte Klima-Split-Geräte der neueren Generation.

Sie bestehen aus zwei Komponenten, einer Außen- und einer Inneneinheit, die über einen geschlossenen Kühlmittelkreislauf miteinander verbunden sind. Das Innengerät saugt die warme Raumluft an und leitet sie über einen Wärmetauscher. Dort nimmt ein Kältemittel die Wärme der Luft auf und verdampft. Anschließend strömt das Gas durch die Kältemittelleitungen und über einen Kompressor zum Außengerät, wo es die Wärme an die Außenluft abgibt. Somit entspannt es und wird wieder verflüssigt. Über den Kältemittelkreislauf gelangt das nunmehr wieder flüssige Kältemittel zurück zur Inneneinheit, wo der Kreislauf von Neuem startet, sodass die Raumluft bis zum gewünschten Wert sinkt. Gleichzeitig wird der Raumluft Feuchtigkeit entzogen, was das Raumklima im Sommer zusätzlich verbessert.

Effiziente Split-Geräte: Nur 30 Euro Stromkosten pro Jahr

Gute Split-Geräte arbeiten sehr effizient und punkten durch einen geringen Stromverbrauch mit circa 100 Kilowattstunden pro Sommersaison, was Stromkosten von 30 Euro pro Jahr entspricht. Ideal ist der Einsatz von Klima-Split-Geräten in Kombination mit einer Photovoltaikanlage. Abkühlung wird ja an sonnigen Tagen benötigt – dann, wenn die Module auf dem Dach ohnehin sehr viel Strom produzieren. Mit dem überschüssigen Solarstrom lässt sich beispielsweise das Schlafzimmer unter Tags herunter kühlen. Das sorgt für einen deutlich besseren Schlaf – auch wenn das Gerät nachts ausgeschaltet bleibt, damit kein Strom aus dem Netz verbraucht wird. Aber auch, weil die Inneneinheiten nicht ganz geräuschlos arbeiten.

Die Anlage kann so geplant werden, dass mehrere Inneneinheiten an eine Außeneinheit angeschlossen werden. Und was ebenfalls interessant ist: Mit Split-Geräten kann man nicht nur kühlen, sondern auch effizient heizen. Beim Heizen kehrt sich der oben beschriebene Prozess um. Wie bei einer Wärmepumpe ziehen dann Ventilatoren die Außenluft an, aus der Wärmeenergie entzogen und in den Raum übertragen wird.

Förderung für Split-Geräte durch den Bund möglich

Der sogenannte SCOP-Wert, der den saisonalen Wirkungsgrad angibt, liegt bei guten Split-Geräten bei vier bis fünf – sprich: aus einer Kilowattstunde Strom werden bis zu fünf Kilowattstunden Wärme. Die Energieeffizienz beim Heizen hängt dabei – wie auch bei der Wärmepumpe – von den Außentemperaturen ab. Je höher diese ist, desto weniger Strom muss eingesetzt werden. Die Split-Geräte bieten sich daher zum Beispiel als Ergänzung für eine bestehende Heizungsanlage an. Geräte guter Qualität werden dafür sogar vom Bund gefördert. Bei Gebäuden, die wie beispielsweise Passivhäuser einen sehr niedrigen Wärmebedarf aufweisen, ist auch eine Lösung allein mit einem Split-Gerät mit mehreren Inneneinheiten denkbar. Der Vorteil: anders als bei konventionellen Heizsystemen inklusive Wärmepumpe sind keine wasserführenden Leitungen nötig, was die Kosten deutlich verringert.

Noch ein Wort zum Preis: Klima-Split-Geräte sind heute Industrie-Standardware und damit vergleichsweise günstig. Ein Split-Gerät bestehend aus einer Innen- und einer Außeneinheit kann man inklusive Montage ab 2000 bis 2500 Euro erhalten.

Zum Autor: Martin Sambale ist Geschäftsführer des Energie- und Umweltzentrums Allgäu, kurz eza!.