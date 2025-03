Eier färben mit Zwiebelschalen: Eine Anleitung in 6 Schritten

Passend zu Ostern werden traditionell Eier gefärbt. In Supermärkten sind bunt gefärbte Eier bereits mehrere Wochen vorher erhältlich, doch es geht auch ohne künstliche Farbstoffe – und zwar mit Zwiebelschalen. Wir haben die Eier mit Zwiebelschalen gefärbt und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Hier gibt es eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Nachmachen.

So sehen die Eier nach dem Färben mit Zwiebelschalen und Wildkräutern aus.

So sehen die Eier nach dem Färben mit Zwiebelschalen und Wildkräutern aus.

Zwiebelschalen sammeln: Zunächst sollten die Zwiebelschalen entfernt und im Topf gesammelt werden. Die Eier lassen sich sowohl mit braunen, als auch mit roten Zwiebelschalen färben. Erstere färben die Eier rötlich, braun. Bei roten Zwiebelschalen wird die Farbe dunkler. Es gilt: je mehr Zwiebelschalen, desto intensiver das Ergebnis.

Eier vorbereiten: Eier sollten generell nicht gewaschen werden, da ihre Haltbarkeit darunter leiden könnte. Beim Waschen wird nämlich die Schutzschicht auf dem Ei zerstört und Keime können leichter durch die Schale eindringen. Zum Färben können sie aber gewaschen werden, wenn die Eier stark verdreckt sind. Hier reicht es, die schmutzigen Stellen sanft zu entfernen und die Eier anschließend zu trocknen.

(Optional) Eier dekorieren: Mit zwei Utensilien können interessante Muster auf den Eiern entstehen: Gummibänder und Wildkräuter. Gummibänder lassen sich ganz einfach um das Ei wickeln. Dabei gilt: je dicker, desto besser das Ergebnis. Das Band sollte fest am Ei haften, damit kein Wasser darunter gelangen kann – sonst würde sich die Stelle verfärben. Drehen Sie das Band aber nicht zu häufig um das Ei, da es sonst platzen könnte. Auch Kräuter eignen sich gut, um den Ostereiern eine schöne Musterung zu geben. Diese werden fest auf das Ei gelegt und mit einem Nylonstrumpf befestigt. Der Strumpf dient dazu, die Kräuter auf dem Ei zu halten. Dabei nehmen Sie einen alten Strumpf und schneiden ihn in einzelne Teile, die mit einem Faden am Ei befestigt werden. Die Arbeit ist etwas mühselig, doch das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Zwiebelschalen kochen: Geben Sie die Zwiebelschalen in einen Topf und fügen Sie genug Wasser hinzu, damit die Eier anschließend vollständig bedeckt werden. Bringen Sie das Wasser zum Kochen und lassen Sie die Schalen etwa 20 bis 30 Minuten lang kochen. Hier gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder Sie legen die Eier direkt anfangs in den Zwiebelsud und kochen beides zusammen für etwa 30 Minuten oder Sie kochen erst den Zwiebelsud und geben die Eier am Ende hinzu. Wichtig ist nur, dass die Eier mindestens 15 Minuten im kochenden Wasser liegen, der Zwiebelsud sollte aber etwas länger kochen. Beide Methoden funktionieren gut, lediglich die Farbintensität kann variieren.

Eier färben: Legen Sie die Eier vorsichtig mit einem Löffel in den Topf mit den gekochten Zwiebelschalen. Achten Sie darauf, dass die Eier vollständig mit der Flüssigkeit bedeckt sind. Kochen Sie die Eier in dem Sud für mindestens 15 Minuten. Falls die Farbe noch nicht intensiv genug ist, können Sie die Hitze abstellen und die Eier in dem Sud liegen lassen.